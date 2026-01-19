Slušaj vest

Tokom poslednje epizode muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“ došlo je do nekoliko žustrih verbalnih okršaja između Zorice Brunclik i Dragomira Despića, poznatog kao Desingerica.

Nije tajna da među ovim članovima stručnog žirija uveliko postoji velika tenzija, a njihovi sukobi postaju sve vatreniji.

Nakon što su završili jedan okršaj, tokom kojeg je Desingerica čak tražio prisustvo obezbeđenja, činilo se da će emisija proći u mirnom tonu. Međutim, Zorica nije mogla da ignoriše komentar kolege, što je izazvalo novu reakciju.

- Ne mogu više da trpim uvrede ovog stvorenja ovde, kome se svi uvlačite, čast izuzecima. Hoću da kažem da mi je dosta uvreda koje on izgovara na moj račun, jer sam ovde ja jedino pevač. Neko sam ko radi punom parom, aktivan, aktuelan, održavam koncerte. Odlikovana sam, ne postoji nagrada koju nisam dobila - rekla je Zorica.

- Tako je bre, Zorica, Zorica! Najbolja si, najjača si - vikao je Desingerica.

- Jedna od poslednjih nagrada koju sam dobila je orden predsednika Republike za ukupan doprinos kulturi u muzici. Zatim sam dobila "Zlatnu pticu" koje dodeljuje udruženje umetnika Srbije, i molim da se ne pljuje po tome da li ja radim ili ne radim, da li sam zastarela - navela je Zorica.

- Ova riba jela pečurke - dodao je Desingerica.

- Ta deca su vaspitana, a on je nevaspitan, ti nikad nisi dobio ni kesu makarona, nemoj se smejati mojoj nagradi - vikala je Zorica.

- Nisam nikad ni kestenje dobio, a kamoli zlatne ptice - rekao je Despić.

Despić poručio Zorici da je više plaćen od nje

Podsetimo, nakon nastupa Laure Samardžije u muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" došlo je do žestoke rasprave u žiriju, a glavni akter ponovo je bio Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica. Reper je izašao na binu pa je odatle komentarisao takmičarku, što je Zoricu Brunclik izbacilo iz takta.

- Ja sam glasala za tebe, to si videla, podržala tvoj talenat i izbor pesama. Ti si bila tu priblizno što se tiče prve pesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vreme - rekla je Zorica.

- Kad odeš leti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budvu, a ja dvadeset puta - nastavio je Desingerica.

Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mesto.

- Kad se vrati na mesto - navela je ona.

