Nedavno diskvalifikovana iz rijaliti programa „Elita“, Miljana se vratila kući u Niš. Nakon posete jednom kozmetičkom salonu kako bi se doterala, Kulićeva se ponovo aktivirala na društvenoj mreži TikTok, gde je bila veoma aktivna pre ulaska u rijaliti.

Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram

Tokom lajva pričala je o svojoj diskvalifikaciji, a iako su kamere zabeležile da je više puta udarila Uroša Stanića, Miljana je krivicu za izbacivanje prebacila na Anđela Rankovića.

- Anđelu je cilj da pobedi, on se pobunio i postavo uslov ili ona ili ja. Tako da sam ja diskvalifikovana. Osim toga smeta im što sam realno komentarisala Asmina, onako kako ja vidim i kako je realno. Asmina smatram običnim smradom, nisam htela da se vodim pitanjima gledalaca i da ga hvalim - rekla je Kulićeva, pa opisala situaciju zbog koje je izbačena:

- Vratila sam se sa kontrole iz Niša i videla da mi nisu unesene stvari, parfemi, kozmetika, šminka zbog toga sam bila nervozna... Provocirali su me, Uroš mi je nabio srednji prst u usta, ja sam se vratila i rekla mu: "Dođi". On je došao nakon čega sam ga ja počupala za pramen od kose, a nakon toga se umešao i voditelj Milan Milošević.

Inače, Miljana Kulić učestvovala je u svim sezona rijalitija "Zadruga - Elita", a samo iz prve sezone "Zadruge" nije diskvalifikovana.

Miljana Kulić snosiće kaznu od 50.000 evra

Miljana Kulić je diskvalifikovana iz "Zadruge 9 Elite" pre nekoliko dana nakon čega je Milan Milošević napustio emisiju jer je pozivao produkciju da reaguje, jer se kako je govorio "osećao nebezbedno". Ipak, ubrzo nakon što je stiglo pismo od Velikog šefa o diskvalifikaciji, voditelj se vratio i nastavio emisiju.

- Draga Elito, obaveštavamo vas da je Miljana Kulić diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim - glasilo je pismo.

Miljana je od svog učešća u rijalitijima do sada zaradila 300.000 evra, što je i sama otkrila gostujući u podkastu kod Bokija 13, a sada se pojavila informacija koliko Miljana novca duguje Pinku. Kako se saznaje u pitanju je cifra od 50.000 evra.

Podsetimo, Miljana je diskvalifikovana čak 10 puta iz istog formata za koji su je ponovo pozivali nazad.