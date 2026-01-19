Slušaj vest

Milica Dabović je velika ljubiteljka tetovaža, što posebno dolazi do izražaja kada pozira u kupaćem kostimu. Ona ima mnogo malih radova, a sada je pokazala novu tetovažu tik pored prepone.

Milica Dabović
Milica Dabović istetovirala novu tetovažu Foto: Preent Screen

Nedavno je posvetila tetovažu sinu, a sada se ponovo našla u tatu salonu, odakle je odmah podelila fotografiju.

Milica je istetovirala gornji deo butine crvenom bojom, a pored dva otiska usana, tu je i reč „љубав“ napisana na ćirilici.

Inače, nedavno je boravila u Americi sa sinom, gde su zajedno posetili njenog dečka Milana, za koga ne skriva koliko su zaljubljeni. Par je proslavio tri godine veze, a mnogi se pitaju da li je ova tetovaža upravo njemu posvećena.

MILICA DABOVIĆ  Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, ATA images

Gradi kuću

Podsetimo, Milica Dabović gradi kuću van Beogada, a sad je otkrila da je to poslednjih 10 godina bila njena velika želja. Bivša košarkašica je istakla da je verovala u to da će kad-tad ostvariti svoj cilj, čak i onda kada u nju niko nije verovao.

Dabović je na Instagramu pokazala kako teku radovi, a sa sinom Stefanom često obilazi imanje gde će za par godina biti njihova oaza mira.

- Mogu da kažem da sam ja sanjala o tome. Pre 10 godina kada sam prestala da igram za reprezentaciju, verovala sam da čuda postoje i da ću ja kad-tad da ostvarim svoje ciljeve. Kada sam ja to govorila neki su mi se smejali, nisu me smatrali za ozbiljno.

Milica Dabović Ivana Stanković.jpg
screenshot-5.jpg
Milica Dabović
jelena Karleuša Milica Dabović

