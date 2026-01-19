Slušaj vest

Jelena je angažovala kompaniju svoje koleginice, Viki Miljković, koja će njenu raskošnu vilu na Dedinju potpuno renovirati i urediti po najnovijim svetskim trendovima u dizajnu enterijera. Plan je da prostor dobije moderan, luksuzan izgled, ali i toplu, prijatnu atmosferu pogodnu za porodični život i druženja.

- Viki je radila projekat za moju novu kuću, tačnije njena firma, a Duško je taj koji je učestvovao u finansiranju. Mi nismo u dobrim odnosima, ali on je sjajan otac, i plaća sve što treba. Ozbiljan fudbaler mora da plaća.

Pevačica je zatim otkrila detalje o svojim novim pesmama.

- Imamo poteškoća, ali pesme su gotove, biće kada sredim svoje društvene mreže. Danas mnogo košta imati svoje mišljenje, ja jesam mnogo izgubila, ali se nisam promenila. Pokazala sam stav i dokazala da ne može pritisak da utiče na mene. Izgubila sam mnoge nastupe, ali nadam se da se 2025. godina neće ponoviti, i sve što sam planirala prethodne godine, ostvariću ove - rekla je Jelena za Pink.rs.

Izgubila je mnoge prijatelje

Naime, Jelena Karleuša u prethodnoj 2025. godini izgubila je neke prijatelje. Ona je sad iskreno govorila o svom životu i otkrila da su joj mnogi sa kojima je bila bliska okrenuli leđa.

- Ja sam jedna od retkih ličnosti za koje i neprijatelji kažu da sam dobar čovek, samo ne znaju zašto su mi neprijatelji. Mnogo neprijatelja može da ima samo dobar čovek. Oni koji kalkulišu imaju puno prijatelja, ali ja ne mogu da budem prijatelj sa nekim ko je loš, ko nije na strani pravde. Ja sam izgubila decenijske prijatelje, ali maske su pale u zadnjih godinu dana - rekla je Jelena u "Novom jutru".