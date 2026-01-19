Slušaj vest

Danima unazad ne prestaje da se govori o navodnoj aferi između Anite Stanojlović i muzičara Relje Popovića. Cela priča započela je u „Eliti“, gde su pojedini takmičari optužili starletu da prikriva određene detalje.

Zbog cele priče takmičari su osudili Anitu, a među njima je bila i Milena Kačavenda.

Milena Kačavenda udarila na Anitu

- Aneli, Luka i Anita. Smatram da je Anita pokvarena jer tema trese čitavu javnost, a ne bi bila tema u kući da se ona nije poveravala. Ti si sama ovde namestila, a pokvarena jesi jer mislim da si namerno to uradila. U dva tri navrata si istakla da je on oženjen i da treba vodi računa. Što se tiče Luke on se rođene majke odrekao zbog Aneli, a onda se brzo prebacio na Anitu. Bitne su vas teme, boli vas k*rac za živote i rađanja - rekla je Milena, a Anita je potom rešila da joj odgovori.

- Ti si jedna isfrustrirana babetina koja bi naskočila na Janjuša. Ona vređa samo mlade devojke jer je ljubomorna - rekla je Anita.

- Što se tiče Aneli, fascinantno je da misliš da se igraš sa svima umesto što se oni igraju s tobom. Ja imam 50 godina i ne igram se sa sobom, a ti mene ne možeš da isprovociraš. Ti bi se ovde k*rala i sa Muratom samo da budeš tema. Mene ne možeš da isprovociraš ni sa Janjušem, a ni sa Mikijem. Ti ne j*beš sistem i gaziš preko mrtvih, bezkrupulozna si i zato si kod mene na ovom spisku - rekla je Milena.

Ko je bivši muž Milene Kačavende?

Milena je prošle godine, pred Pinkovim kamerama, otkrila da je bila u braku sa navodnim članom voždovačkog klana, 27 godina.

Rijaliti učesnica je u rijalitiju otkrila pojedine detalje iz njihovog odnosa: "Sa Srđanom sam živela, on je moj prvi muškarac i za njega sam se udala. Ja sam ono što ja jesam i sa njim sam bila individualac. Jedina sam u Beogradu smela. On jednom u godinu i po on uzme da popije i svi me zovu, kuku lele, ja dođem i kažem: "P**ko kući" i on ide kući", rekla je Milena.

Njen bivši suprug je dovođen u vezu sa voždovačkim klanom, a Srđan je takođe i jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

Apelacioni sud u Beogradu je u trećem stepenu pravosnažno osudio na godinu dana zatvora Srđana Kačavendu, a V.K. na osam meseci zatvora, jer su 2005. godine oteli A. A. i pokušali da mu iznude novac, jer se navodno udvarao Kačavendinoj supruzi.

Mediji su svojevremeno preneli da je oteti A.A. Kačavendin venčani kum, a Srđan je pokušao da iznudi 400.000 evra.

