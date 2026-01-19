Slušaj vest

Nikolija Jovanović i Relja Popović prvi put su se zajedno pojavili u javnosti nakon priča o razvodu, držeći se za ruke na jednom gradskom događaju humanitarnog karaktera.

Sa osmehom i ruku pod ruku, bračni par demantovao je glasine, a Relja je kratko izjavio: "Zauvek zajedno."

Otpratila Relju sa Instagrama, pa zapratila

Podsetimo, fanovi su nedavno primetili da je Nikolija otpratila Relju sa Instagrama, te je nastao pravi haos na društvenim mrežama.

- Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju sa Instagrama, glasio je jedan komentar na "X"mreži koji je pokrenuo lavinu komentara njihovih fanova.

Nakon toga, Nikolija je ponovo je zapratila Relju Popovića na Instagramu nakon što su svi videli da ga je otpratila, te se na društvenim mrežama spekulisalo o njihovom odnosu nakon priča o prevari.

Komšije o bračnom paru

Ekipa Kurira se ovim povodom nedavno uputila na Vračar. Kad smo pozvonili na njihov interfon u zgradi koja se nalazi u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save, iz luksuznog pentahausa nismo dobili nikakav odgovor. Tamo smo ipak naišli na njihove komšije, od kojih smo pokušali da saznamo šta se dešavalo s Nikolijom i Reljom poslednjih dana i šta oni misle o trenutno aferi broj jedan na našoj estradi.

- Svi ih mi ovde znamo i viđamo svakodnevno. Nikolija je slatka i požrtvovana majka, brine o deci. Vodi ih stalno u vrtić. Bez šminke je niko ne bi ni prepoznao. Relja najčešće sedi tu po kafićima u kraju. Lično nisam iznenađena ovim što se piše. Mi smo i ranije čuli da on ima neke ribe tu sa strane, ali ko to zna. Ja ga lično nisam videla ni sa jednom, osim s Nikolijom. Ako je istina sve ovo što se piše, treba da ga bude sramota. Moram da vam kažem i da sam primetila Relju da se tu po Vračaru viđa s nekim sumnjivim tipovima. Dok sam šetala kuče, on je tu u ulici i u jednom kafiću nekoliko puta čekao nekog lika koji mu je nešto na brzinu dao, a on je to stavio u džep. Šta je u pitanju, neću da ulazim u to. Jasno je sve. Nadam se da će ovo prebroditi i nastaviti dalje, lep su par - rekla nam je njihova komšinica iz zgrade.

Vesna Zmijanac: "Nema od toga ništa"

Inače, Vesna Zmijanac je nedavno prokomentarisala priče da je Relja prevario njenu ćerku Nikoliju.

- Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i decu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema - rekla je Vesna Zmijanac i dodala da želi da njih dvoje odu iz Srbije.

