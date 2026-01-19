Slušaj vest

Zadrugar Bora Santana izabran je za ovonedeljnog vođu, a tokom podele budžeta otkrio je šta misli o svakom od cimera, a kada je došao na red Uroš Stanić, Bora je opleo po njemu.

Naime, na samom početku Bora je istakao da smatra da je Uroš napaćen momak.

1/5 Vidi galeriju UROŠ STANIĆ Foto: Preent Screen, Printskrin/Instagram

- Gledao sam te kao rođenog brata, a ti nemaš obzira, gledaš samo da skidaš honorare ljudima jer si isrustriran, napaćen si momak, neću da se igram sa tvojim osećanjima, u meni si mogao da imaš prijatelja, koji bi ti pomogao. Ljudi kao ti vladaju svetom, ali ti pokazuješ na silu da si isfeminiziran. Ti imaš smisla da budeš voditelj, ali se plašiš šta će ljudi da ti kažu, nesrećan si, moraš da počneš da gotiviš sam sebe. Krivo mi je. Ja ne bežim od tebe, ja mogu i da legnem pored tebe, hteo sam da te izdignem - rekao je Bora.

"Hteo si da se ogradiš od mene"

Potom je isto tako mali dao i Borislavu Terziću Terzi.

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

- Uvredilo me je što si rekao da ona treba da se opere od mene, ja za tebe to nikad ne bi rekao, imam lepo mišljenje o tebi kao prijatelju i drugu, mislim da si u tom danu hteo da se ogradiš od mene - rekao je Santana.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: