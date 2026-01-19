Slušaj vest

Pevačica Ivana Stamenković Sindi važi za jednu od naših najatraktivnijih muzičkih zvezda. Ovoga puta pozirala je u provokativnoj svilenoj crnoj haljini, koja je mnoge podsetila na spavaćicu.

Sindi
Kao i uvek, Sindi je bila besprekorno sređena, a preko haljine nosila je i skupocenu bundu koja je dodatno istakla njen glamur.

Fanovi nisu krili oduševljenje, mnogi su poručili da nikada nije izgledala bolje, hvaleći njenu lepotu i negovan izgled.

Ivana je ranije otvoreno govorila i o estetskim zahvatima, otkrivajući koliko vodi računa o svom izgledu.

Operacija koju je dugo čekala

Podsetimo, Nedavno je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji govorila o estetskim korekcijama i operacijama, pa je otkrila svoj stav o popularnom ulepšavanju.

- Posle trudnoće, meni su grudi nestale skroz, pa sam morala da ih uradim. Čekala sam punih sedam godina da bih uradila grudi i vratila ih u prvobitnu veličinu. Sada imam 400 kubika. Usne sam hijaluronom popunila. Smatram da kada žena počne da stari, ona treba da popravi sve što joj smeta - rekla je Sindi.

