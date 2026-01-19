Slušaj vest

Dalila Dragojević pre nekoliko godina dospela je u žižu javnosti tokom učešća u rijalitiju „Zadruga“, kada je pred milionskim auditorijumom prevarila tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića sa Filipom Carem. Njihova veza bila je izuzetno turbulentna i puna javnih rasprava, a nakon raskida Dalila se razvela od Dragojevića, započela novu emotivnu priču i preselila se u Ameriku.

Nedavno se Dalila oglasila na TikToku, gde je govorila o životu u Americi i tom prilikom istakla da će, kako tvrdi, jednog dana imati i američku penziju.

„Ja ću imati američku penziju, boli me briga. Kako neću? Svake godine kada plaćaš takse Americi, to ti je penzija“, rekla je Dalila u video-snimku.

Car se obratio Dalili

Njena izjava nije promakla Filipu Caru, koji joj se ubrzo javno obratio putem društvenih mreža, uz dozu ironije i prepoznatljivog humora.

„Američka penzija? Auuuf… je** se tebi, Daki. Valjda ćemo se pomiriti do tada pa da zajedno uživamo u penziji. Ja imam jedno dva meseca radnog staža, taman petog da nam platim kafu“, napisao je Car.

Upecala kamiondžiju

Podsetimo, nakon burnog perioda u Srbiji, Dalila se preselila u Sjedinjene Američke Države, gde je započela novi život sa svojim sadašnjim partnerom, koji je po zanimanju kamiondžija. Dalila i Marko uživaju u ljubavi, putovanjima, skupim restoranima, a nedavno je starletin prijatelj, Stefan Pavlović Cale otkrio detalje njihovog odnosa.

- Ona se faktički udala u Americi, nikad joj neću oprostiti što me nije pozvala na oproštajno druženje. Eno, uvalila se tamo u Americi, super joj je, baš se zaljubila - rekao je Cale.

