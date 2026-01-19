Slušaj vest

Voditeljka Milica Kon nedavno je otvoreno govorila o periodu kada nije bila zadovoljna svojim izgledom i borila se sa viškom kilograma. Danas, zahvaljujući promenama u ishrani i životnim navikama, uspela je da dostigne kilažu u kojoj se oseća srećno i sigurno.

Na Instagramu je podelila kako izgleda njen svakodnevni jelovnik, a pratiocima je otkrila i recept svoje svekrve, koji je postao nezaobilazan deo njenog plana ishrane.

Kako je priznala, trenutno je zadovoljna svojim izgledom, ali ne krije da joj je krajnji cilj da se u potpunosti vrati na devojačku kilažu.

- Osećam se bolje nego ikada. Dosta dugo radim na tome. Osim zbog zdravlja, odlučila sam da se vratim na devojačku kilažu i zbog izgleda - rekla je ona nedavno za "Hello".

Ovako se hrani

Milica je istakla da je najveće rezultate videla kada je izbacila pekarske proizvode i počela da jede više povrća.

- Za doručak pojedem omlet od dva jaja, krišku zdravog hleba i salatu. Ručak je uvek neko kuvano jelo, može biti sočivo ili musaka sa salatom. Večera je salata sa proteinom. Omiljeni specijalitet kojim se počastim nakon dugog i napornog dana su špageti sa tartufima - rekla je tad voditeljka.

Inače, Milica neretko na mrežama deli recepte, a sada je pokazala kako pravi domaću supu.

- Prvo zapečemo na plotni jedan crni luk i čen belog, pa dodamo meso da se i ono malo zapeče. Ubaciti celer, šargarepu i paškanat – navela je Milica Kon, pa dodala:

-Glavna fora je jabuka. To je meni moja svekrva ispričala. A svi znamo da su svekrve najmudrije žene na svetu.

Tražila od muža da se razvedu

Inače, Milica je nedavno šokirala javnost kada je rekla da je od muža, Marka Kona, tražila da se razvedu.

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu: ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla - ispričala je Milica u emisiji "Magazin IN".

