Lepa Brena se tokom bogate karijere i života suočila se sa brojnim zdravstvenim izazovima, a među njima se posebno izdvajaju teške povrede i višestruki prelomi kostiju.

Muzička diva je sada otvoreno govorila o dramatičnim situacijama kroz koje je prolazila i otkrila kako je uspela da se vrati na scenu jača nego ikada.

"Imala sam strašnu operaciju"

Brena je priznala da je tokom godina lomila gotovo sve ekstremitete, i to više puta, naglašavajući da je njeno telo pretrpelo ozbiljna opterećenja.

- Joga mi je puno pomogla, jer sam se ja polomila. Ja sam polomila i levu i desnu nogu i desnu i levu ruku. Ja sam se sva polomila i to po nekoliko puta - ispričala je pevačica.

Jedna od najtežih povreda dogodila se kada je pokušala da zaštiti sina Stefana od potencijalne nesreće.

- Levu nogu sam slomila kada sam skočila da uhvatim Stefana. On je bio u dubku, a ja sam skočila sa sprata, preskočila stepenice da on ne bi pao u prizemlje. Tada sam polomila tibiju, koleno mi je otišlo u potkolenicu koja se rascepila i imala sam strašnu operaciju - prisetila se Brena.

Tešku povredu doživela je i nedavno, tokom koncerta u Zagrebu prošle godine, kada je snimatelj pao na njenu nogu.

- Desnu nogu sam polomila na koncertu, ali sam sa slomljenom nogom pevala još sat i po vremena - otkrila je pevačica, još jednom pokazavši profesionalizam i snagu po kojoj je poznata.

Ni povrede ruku je nisu zaobišle. Kako kaže, obe ruke je polomila tokom letovanja, u pokušaju da izbegne još težu nesreću.

- Okrenula sam se i krenula napred, a ispred mene je bilo veliko postolje sa špicastim krajem za suncobran. Da ne bih pala na to, bacila sam se i uopšte ne znam kako sam to izvela. Pala sam na desnu ruku i polomila levi lakat - ispričala je Brena.

Spas i snagu pronašla u jogi

- Joga mi je bukvalno pomogla da pronađem snagu u sebi. Više mi je pomogla za psihofizičku kondiciju, koncerte i život nego bilo koji sport. To istezanje je izdužilo moje telo i dalo mi snagu za koju nisam mogla da verujem da može da se postigne kroz jogu - zaključila je Lepa Brena.

