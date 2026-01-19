Slušaj vest

Rumunska pevačica Diana Bucsa snimila je novu pesmu pod nazivom „Između snova i oblaka“, koja predstavlja prvi u nizu međunarodnih projekata usmerenih na povezivanje srpske i rumunske muzičke scene. Autor i kompozitor numere je Mirko Ćajić, dok je za moderan i radiofoničan zvuk zaslužan prepoznatljivi producent Aleksandar Kobac.

Diana Bucșa je domaćoj publici već poznata po uspešnim cover verzijama pesama srpskih izvođača, među kojima su hitovi „Bato bre“, „Indi“, „Plači, zemljo“ (Dragana Mirković) i „Dobar znak“. Tokom karijere sarađivala je i sa renomiranim autorima, među kojima je i Borko Radivojević, što dodatno potvrđuje njenu snažnu vezu sa srpskom muzičkom scenom.

Rumunska pevačica Diana Busca snimila pesmu „Između snova i oblaka"

Video-spot za novu pesmu sniman je u Beogradu, a produkciju potpisuje Royal Films, dok projekat realizuje produkcija Connect Network, sa jasnom idejom dugoročnog povezivanja muzičkih scena Srbije i Rumunije.

