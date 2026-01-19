Slušaj vest

Milica Mitrović danas je oduševila mnogobrojnu publiku "Zadruge 9 Elite" sa vestima da će se desiti vanredno ubacivanje u Belu kuću.

Spekulacije o tome ko će postati novi član rijalitija odmah su počele, a povodom ovih informacija morao je da se oglasi i Filip Car.

Nekadašnji učesnik "Zadruge 6" se potom oglasio.

Foto: Prinstceen

- Ljudi, ubili ste me porukama, ne ulazim! Jedino ako Marko Đedović i Dakica uđu onda bih ušao, da imam sa kim da se svađam, ovo mi mlako - napisao je on.

Car se obratio Dalili

Podsetimo, Dalila se nedavno oglasila na TikToku, gde je govorila o životu u Americi i tom prilikom istakla da će, kako tvrdi, jednog dana imati i američku penziju.

„Ja ću imati američku penziju, boli me briga. Kako neću? Svake godine kada plaćaš takse Americi, to ti je penzija“, rekla je Dalila u video-snimku.

1/7 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok



Njena izjava nije promakla Filipu Caru, koji joj se ubrzo javno obratio putem društvenih mreža, uz dozu ironije i prepoznatljivog humora.

„Američka penzija? Auuuf… je** se tebi, Daki. Valjda ćemo se pomiriti do tada pa da zajedno uživamo u penziji. Ja imam jedno dva meseca radnog staža, taman petog da nam platim kafu“, napisao je Car.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: