Aleksandar Kos, blizak prijatelj političara Čede Jovanovića, priveden je, prenose mediji.

Čedinog prijatelja je zaustavila policija radi rutinske kontrole, te su mu tražili da ga testiraju na narkotike.

Test je navodno pokazao da u organizmu ima nedozvoljenu supstancu.

Ko je Aleksandar Kos

Aca Kos je odavno u centru pažnje javnosti zbog svog privatnog života. Nedavno je počeo da živi u stanu kod političara Čedomira Jovanovića, dok na društvenim mrežama deli mnoštvo detalja o sebi.

- Od kada ga poznajem i živim s njim njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas. Uprkos svemu borimo se za život u koji verujemo… eto to vam je njegovo - između ostalog je napisao u emotivnoj objavi Kos kada je saopštio da živi sa Jovanovićem.

Aca Kos o drami ispred Čedinog stana

Podsetimo, Aleksandar Kos oglasio se u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji, gde je otkrio sve o drami ispred stana Čedomira Jovanovića kada su došli izvršitelji da ga isele iz stana.

- Ja bih se zahvalio svima koji su pozvali Čedu za izjavu, a svi koji su nagađali i pisali ne znam šta da kažem, verovatno im je do klika. Juče ništa nije bilo spektakularno.

Pojavili su se advokati, policajci, samo mogu da kažem kad se dešavala drama, rekli su da sam ja nezakonito u tom stanu, ne znam šta da kažem uopšte šta je tu senzacija ? - rekao je Aca pa nastavio:

- Ja u tom trenutku kad se dešavala drama nisam ni bio u stanu vozio sam najmanju ćerku u školu. Čeda je rekao i ispričao šta je imao. Ostalim stvarima će se baviti istintucije. Ne bih se ja bavio time.

Čeda poštuje zakon kao i uvek, a ono što ja mogu da kažem je da su svi prevarani. Sinoć je Čeda radio celu noć jer su mu oduzeli dan, a on je čovek koji radi van granice Srbije.

Povodom ovih informacija redakcija Kurira pokušala je da stupi u kontakt s Čedom, ali se nije odazivao na naše pozive.

kurir.rs/telegraf

