Aleksandar Kos, najbolji prijatelj bivšeg političara Čede Jovanovića, danas je priveden, prenose mediji.

Policija ga je zaustavila na Senjaku radi rutinske kontrole, a test je navodno pokazao da u organizmu ima nedozvoljenu supstancu, zbog čega su ga priveli.

Trenutno se nalazi u policijskoj stanici na Voždovcu, gde mu je određeno zadržavanje.

Čeda Jovanović: "Bez Aleksandra me ne bi bilo"

Kako je bivši političar jednom prilikom istakao, Aca Kos ima veoma važnu ulogu u njegovom životu.

Njih dvojica čak i žive zajedno.

- Postoje dani kada čovek sam ne može ni da diše, živim ih trenutno, bez Aleksandra me ne bi bilo, ne bih iz kreveta mogao da ustanem, na nogama da stojim, hrani me, čuva i od drugih i od mene samog, napatio sam ga previše, on je divan čovek, sve loše je moje i dešava se uprkos njemu... I na kraju, biću ja ok, valja nije moglo drugačije, žao mi je ako sam vas bilo čim povredio, žao mi je i Aleksandra koji je sa mnom to morao da živi - napisao je Čeda Jovanović ranije na Instagramu tada.

Aca Kos o drami ispred Čedinog stana

Podsetimo, Aleksandar Kos oglasio se u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji, gde je otkrio sve o drami ispred stana Čedomira Jovanovića kada su došli izvršitelji da ga isele iz stana.

- Ja bih se zahvalio svima koji su pozvali Čedu za izjavu, a svi koji su nagađali i pisali ne znam šta da kažem, verovatno im je do klika. Juče ništa nije bilo spektakularno.

Pojavili su se advokati, policajci, samo mogu da kažem kad se dešavala drama, rekli su da sam ja nezakonito u tom stanu, ne znam šta da kažem uopšte šta je tu senzacija ? - rekao je Aca pa nastavio:

- Ja u tom trenutku kad se dešavala drama nisam ni bio u stanu vozio sam najmanju ćerku u školu. Čeda je rekao i ispričao šta je imao. Ostalim stvarima će se baviti istintucije. Ne bih se ja bavio time.

Čeda poštuje zakon kao i uvek, a ono što ja mogu da kažem je da su svi prevarani. Sinoć je Čeda radio celu noć jer su mu oduzeli dan, a on je čovek koji radi van granice Srbije.

Povodom ovih informacija redakcija Kurira pokušala je da stupi u kontakt s Čedom, ali se nije odazivao na naše pozive.

kurir.rs/telegraf

