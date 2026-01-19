Slušaj vest

Političar Čedomir Jovanović oglasio se za Kurir povodom informacije da je njegov blizak prijatelj Aleksandar Kos uhapšen.

Političar izneo svoju stranu priče.

- Evo sedim sa ćerkom, pakujem je za Ameriku. Što poziva imam i ne razumem šta se dešava. Aca mi se javio danas da su mu radili alko test i da ima pasimiziranu adresu. Rutinska saobraćajna kontrola je bila u pitanju i rečeno mu je da mora da reši adresu - rekao je Čeda, pa otkrio šta mu je Kos otkrio:

- Nakon toga mi je rekao da ide da se vidi sa nekom devojom. Tek ste nas venčali pa ne možemo mi jedan bez drugog, ne ide da nas razvajate. Eto, kako bih vam rekao – mi smo sveže venčani, ne ide da sad budemo odvojeni.Mislim, ne mogu više da odgovaram na količinu gluposti svaki dan – druga glupost. Došla mu ne drugarica iz Banja Luke i neću da ga zovem zbog gluposti…

Aca Kos o drami ispred Čedinog stana

Podsetimo, Aleksandar Kos oglasio se u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji, gde je otkrio sve o drami ispred stana Čedomira Jovanovića kada su došli izvršitelji da ga isele iz stana.

- Ja bih se zahvalio svima koji su pozvali Čedu za izjavu, a svi koji su nagađali i pisali ne znam šta da kažem, verovatno im je do klika. Juče ništa nije bilo spektakularno.

1/9 Vidi galeriju Čedomir Jovanović u policiji Foto: Nemanja Nikolić

Pojavili su se advokati, policajci, samo mogu da kažem kad se dešavala drama, rekli su da sam ja nezakonito u tom stanu, ne znam šta da kažem uopšte šta je tu senzacija ? - rekao je Aca pa nastavio:

- Ja u tom trenutku kad se dešavala drama nisam ni bio u stanu vozio sam najmanju ćerku u školu. Čeda je rekao i ispričao šta je imao. Ostalim stvarima će se baviti istintucije. Ne bih se ja bavio time.

Čeda poštuje zakon kao i uvek, a ono što ja mogu da kažem je da su svi prevarani. Sinoć je Čeda radio celu noć jer su mu oduzeli dan, a on je čovek koji radi van granice Srbije.

Povodom ovih informacija redakcija Kurira pokušala je da stupi u kontakt s Čedom, ali se nije odazivao na naše pozive.