Najbolji prijatelj bivšeg političara Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, priveden je danas na Senjaku.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, Kos je zaustavljen tokom redovne saobraćajne kontrole, dok je upravljao vozilom u kojem se, na mestu suvozača, nalazio i Čedomir Jovanović.

Detalji privođenja

Policijski službenici su prilikom kontrole utvrdili da je na vozilu istekla registraciona nalepnica još u novembru prošle godine.

„Kos je bio za volanom, a pored njega, kao suvozač je bio Čedomir Jovanović. Policajac je kontrolom utvrdio da je na vozilu istekla registraciona nalepnica još u novembru prošle godine. Zbog toga je podneta prekršajna prijava na licu mesta i skinute su mu tablice“, kaže izvor za Kurir i dodaje:

„Policijski službenici su potom posumnjali da je Kos pijan, a potom je uređajem koji je sam zahtevao obavljeno testiranje na alkohol i na drogu. Test je pokazao da je Kos pozitivan na narkotike i zadržan je u PS Voždovac, nakon čega će biti doveden kod dežurnog sudije za prekršaje u skraćeni postupak.“

Čeda Jovanović izneo svoju stranu priče za Kurir

- Evo sedim sa ćerkom, pakujem je za Ameriku. Što poziva imam i ne razumem šta se dešava. Aca mi se javio danas da su mu radili alko test i da ima pasimiziranu adresu. Rutinska saobraćajna kontrola je bila u pitanju i rečeno mu je da mora da reši adresu - rekao je Čeda, pa otkrio šta mu je Kos otkrio:

- Nakon toga mi je rekao da ide da se vidi sa nekom devojom. Tek ste nas venčali pa ne možemo mi jedan bez drugog, ne ide da nas razvajate. Eto, kako bih vam rekao – mi smo sveže venčani, ne ide da sad budemo odvojeni.Mislim, ne mogu više da odgovaram na količinu gluposti svaki dan – druga glupost. Došla mu ne drugarica iz Banja Luke i neću da ga zovem zbog gluposti…

