Miljana Kulić diskvalifikovana iz rijalitija Elita 9, po ko zna koji put tokom svog rijaliti učešća. Iako po ugovoru duguje televiziji Pink čak 50.000 evra, čini se da joj izlazak iz rijalitija ovog puta nije teško pao.

Naime, Miljana je nakon napuštanja rijalitija obnovila komunikaciju sa bivšim partnerom Lazarom Čolićem Zolom. Njih dvoje su se zajedno pojavili u lajv prenosu na društvenoj mreži TikTok, gde su delovali opušteno i vidno raspoloženo.

Tokom prenosa, Miljana i Zola su se smejali, razgovarali i slušali muziku, a u popularnom TikTok „meču“ pobedu je odnela Nišlijka. Posebnu pažnju privukao je muzički izbor - na repertoaru su se našle pesme Halida Bešlića, koje su, sudeći po reakcijama, probudile emocije i pogodile pravo u srce.

Okrivila Anđela za diskvalifikaciju

Podsetimo, Miljana je tokom lajva pričala o svojoj diskvalifikaciji, a iako su kamere zabeležile da je više puta udarila Uroša Stanića, Miljana je krivicu za izbacivanje prebacila na Anđela Rankovića.

- Anđelu je cilj da pobedi, on se pobunio i postavo uslov ili ona ili ja. Tako da sam ja diskvalifikovana. Osim toga smeta im što sam realno komentarisala Asmina, onako kako ja vidim i kako je realno. Asmina smatram običnim smradom, nisam htela da se vodim pitanjima gledalaca i da ga hvalim - rekla je Kulićeva, pa opisala situaciju zbog koje je izbačena:

- Vratila sam se sa kontrole iz Niša i videla da mi nisu unesene stvari, parfemi, kozmetika, šminka zbog toga sam bila nervozna... Provocirali su me, Uroš mi je nabio srednji prst u usta, ja sam se vratila i rekla mu: "Dođi". On je došao nakon čega sam ga ja počupala za pramen od kose, a nakon toga se umešao i voditelj Milan Milošević.

