Slušaj vest

Una Čolić, starija ćerka pevača Zdravka Čolića, na društvenim mrežama je podelila trenutke iz izlaska u centru Beograda. Kako se vidi na objavama, veče je provela u jednom klubu, gde je pratila nastup na bini, u kojem su učestvovali i polugoli plesači.

Pored atmosfere iz lokala, Una je pokazala i sto pun đakonije, gde su se našle i školjke, poznate kao afrodizijak, kao i pića uz koja je nazdravljala s prijateljima.

Una Čolić Foto: Pritnscreen/Instagram

Spremna za udaju

Podsetimo, kako pišu mediji, Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu sa 10 godina starijim dečkom.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - priča izvor za domaće medije. Una, njen momak i pevačeva mlađa ćerka Lara otputovali su zajedno na koncert Zdravka Čolića koji je imao u Austriji, te je jasno da se Čola odlično slaže sa zetom.

Čola o ćerkama i udaji

Čola otkrio da li bi voleo da postane deda.

- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija ćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvek kažem - lepo je da deca malo prođu svet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvek sačeka - naveo je Zdravko Čolić.

Ne propustiteStarsČOLINA ĆERKA POZIRA U SKUPOCENOJ BUNDI, DEČKO VUČE KOFERE: Una Čolić otkrila gde ju je odveo 10 godina stariji partner
Una Čolić sa dečkom
StarsMUZIČKE ZVEZDE POSLALE SNAŽNU PORUKU! Neka vam Božić donese mir u srcu, zdravlje i ljubav
Rada Manojlović Dara Bubamara Zdravko Čolić Milica Pavlović Lepa Brena
StarsHITOVI KOJI PRAVE LOM NA SVIM VESELJIMA: Jedna pesma vredi pravo bogatstvo, a ovo je lista pevača koja rastura gde god se pojavi
1069567-estrada-ls.jpg
StarsČOLINA ĆERKA GRMI U MINIĆU, DEČKO JOJ OKRUŽEN TRUBAČIMA Lom na crnogorskom primorju - Una istakla i dekolte, a evo ko im pravi društvo (FOTO)
Una Čolić
Stars"ODMAH SU JE PRIHVATILI KAO SNAJKU" Komšije dečka Čoline ćerke sve otkrile: Samo što se nije preselila! Ovako se slaže sa sestrom svog partnera
Una Čolić sa dečkom