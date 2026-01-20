Slušaj vest

Una Čolić, starija ćerka pevača Zdravka Čolića, na društvenim mrežama je podelila trenutke iz izlaska u centru Beograda. Kako se vidi na objavama, veče je provela u jednom klubu, gde je pratila nastup na bini, u kojem su učestvovali i polugoli plesači.

Pored atmosfere iz lokala, Una je pokazala i sto pun đakonije, gde su se našle i školjke, poznate kao afrodizijak, kao i pića uz koja je nazdravljala s prijateljima.

Spremna za udaju

Podsetimo, kako pišu mediji, Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu sa 10 godina starijim dečkom.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - priča izvor za domaće medije. Una, njen momak i pevačeva mlađa ćerka Lara otputovali su zajedno na koncert Zdravka Čolića koji je imao u Austriji, te je jasno da se Čola odlično slaže sa zetom.

Čola o ćerkama i udaji

