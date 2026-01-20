Slušaj vest

Pevačica Nina Badrić trenutno je na Karibima odakle se oglasila i pokazala kako uživa. Na njene objave je reagovala odmah voditeljka Nikolina Pišek koja je istakla da je posetila isto mesto pre 15 godina kada je tamo završila u zatvoru.

Nikolina Pišek je napisala šta se desilo kada je i sama odlučila da ode na ovu egzotičnu destinaciju.

1/7 Vidi galeriju Nina Badrić Foto: Printscreen/Instagram

- Ja bila pre 15 godina. I završila u pritvoru na St. Martinu jer nisam imala vizu. Jako lep zatvor - napisala je voditeljka, a Nina Badrić joj je odmah odgovorila.

- Aj reci zar nije tu čak i zatvor predivan? P.S. Onda moraš ponoviti da stvoriš lepša sećanja na Karibe - napisala je ona.

Nina Badrić i Nikolina Pišek Foto: Printscreen

Htela sam ljubav i dug brak

Podsetimo, Nikolina je nedavno govorila o teškom periodu koji je prošla kada je ostala udovica nakon što je njen suprug Vidoje Ristović iznenada preminuo.

- Htela sam da slušam Rahmanjinova sa svojim suprugom, htela sam srećnu porodicu, da dugo budem u braku, zaljubljena sam u ljubav - rekla je Nikolina Pišek i dodala je da se od Vidojeve smrti našla na životnoj prekretnici i da stvari nisu ispale kako je zamišljala.