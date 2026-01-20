Slušaj vest

Aleksandar Kos, momak koji već neko vreme živi sa političarem Čedomirom Jovanovićem, uhapšen je zbog nedozvoljenih supstanci. Odnos Ace i Čede izaziva veliku pažnju javnosti, a političar je i sam isticao koliko mu znači Kos, kao i kakve je žrtve on podneo zbog njihove bliskosti.

Čedomir Jovanović je nedavno rekao kako je Aleksandar Kos promenio svoj život iz korena zbog njega.

- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović tada za "Kurir".

Aleksandar je takođe govorio o njihovom zajedničkom životu.

- Od kada ga poznajem i živim s njim njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas. Uprkos svemu borimo se za život u koji verujemo… eto to vam je njegovo - napisao je on na svom Instagramu nedavno.

Zadržan u stanici