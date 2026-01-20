Slušaj vest

Lepa Brena je otkrila da su tokom jedne žurke, koju je organizovao njen sin Viktor Živojinović u njihovom domu na Bežanijskoj kosi, njene skupocene bunde uništene, a jednu su joj čak i ukrali.

Lepa Brena podelila je brojne zanimljivosti iz svog privatnog života, uključujući i intimu sa suprugom Bobom Živojinovićem, ali je posebnu pažnju privukla priča o bundama.

Brena je objasnila da je godinama sakupljala bunde od najkvalitetnijeg krzna i da je imala poseban način njihovog čuvanja kako bi ih zaštitila od oštećenja.

"Čuvala sam ih u frižideru"

Pevačica je istakla da je posedovala između 15 i 20 bundi, koje su bile specijalno izrađene za nju, ali je sve pošlo po zlu kada je njen sin Viktor Živojinović organizovao zabavu na bazenu.

- U šou-biznisu sam, mnogo sam se bundi nakupovala. Oni su pravili žurku na bazenu, a ja svoje bunde čuvam u frižideru. Stavim ih u pamučne kese i čuvam od moljaca. Imam 15, 20 bundi, u raznim bojama, dugačke, kratke, neke od činčile, neke od srebrnog nerca... Samo najbolje, specijalno pravljene za mene! - ispričala je Brena.

Prizor kao iz horor filma i krađa

Kada je pevačica sledeći put proverila svoje dragocenosti, usledio je hladan tuš. Bunde su bile potpuno uništene, a razlog je bio taj što je Viktorovom društvu bilo hladno tokom kupanja, pa su posegli za njenom garderobom.

- Kad sam otvorila frižider, bukvalno sam se šokirala - sve je bilo uništeno! Bunde iscepane, sa rupama, kao da je neko sekao žiletom. Rekla sam: "Čoveče, šta se desilo mojim bundama?!" Petnaest bundi je potpuno uništeno! - rekla je pevačica vidno potresena sećanjem na taj događaj.

Osim što su komadi odeće bili iscepani, Brena je otkrila da je jedna bunda te noći i nestala.

- Kaže meni Kata: "Viktorovom društvu je bilo hladno na bazenu gde su pravili žurku, pa su svi obukli tvoje bunde." Sve se pokidalo. A jedna bunda je čak nestala, verovatno je nekoj devojci bilo hladno, pa je jednostavno otišla s njom - objasnila je Brena u Votkastu.