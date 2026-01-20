Slušaj vest

Edita Aradinović početkom 2026. godine, obelodanila je da je trudna sa svojim partnerom Nenadom Stevićem. Edita je srećna i zadovoljna, a iako se ne pojavljuje u javnosti, na Instagramu redovno deli slike.

Edita Aradinović sada je objavila fotku iz svog stana na kojoj je u pidžami. Kako je u drugom stanju, promenile su se i njene navike.

Naime, pevačica je bila sa psima, pa poručila kratko "laku noć" i to u devet sati uveče.

Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

Nagovestila trudnoću

Pevačica je na kraju 2025. u jednom intervjuu nagovestila da je u drugom stanju.

- Ja sam se sad ugojila, ali mi lepo stoji. Izdržala sam sve ružno u 2025, sad se smeše neke lepe stvari. Otkazala sam nastupe za leto 2026. Ne želim da gubim energiju. Desile su se nepredviđene stvari. Zato je bolje da sedim i da se završavaju neke stvari, a onda će se raditi - istakla je tada Aradinovićeva u intervjuu Boži Dobriši, što sad mnogi tumače kao priznanje njene trudnoće.

Planiraju venčanje

Kako mediji prenose, Edita i Nenad planiraju intimno venčanje u Srbiji, kojem će prisustvovati samo porodica i najbliži prijatelji. Par želi da detalji ceremonije ostanu tajna, što je u skladu sa Editinom željom da privatni život drži podalje od očiju javnosti.