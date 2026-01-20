Slušaj vest

U toku je Evropsko prvenstvo u vaterpolu koje se održava u Beogradu, a o uspesima Srbije ne prestaje da se priča. Pre dva dana mnogi su se pitali ko je plavuša koju je kamera snimila kako strastveno navija na utakmici Srbija - Mađarska.

Tokom uzbudljive vaterpolo utakmice Srbije i Mađarske, mlada pevačica Viktorija Lučić postala je prava zvezda.

U jednom trenutku, tokom utakmice u kojoj su delfini trijumfovali, kadar na TV-u bio je na Viktoriji koja je nosila srpsku zastavu i svim srcem navijala.

Ubrzo nakon toga, njene fotografije sa utakmice objavljene su na društvenim mrežama, a Viktorija se sada oglasila:

- Moj brat blizanac je fudbaler Crvene zvezde, ali mnogi ne znaju da je moj brat od ujaka, Nikola Lučić igra za reprezentaciju i sinoć smo svim srcem navijali za njega i njegove saigrače. Moji su svi u sportu, pa eto odatle ja na vaterpolo utakmici. Svi su mi javili da su me videli na TV-u, posle sam videla da je objavljeno i na društvenim mrežama - otkrila je za Grand.

Podsetimo, Viktorijin brat blizanac, Vladimir Lučić je fudbaler Crvene zvezde, a pevačica je nedavnotkrila kako izgleda život jednog profesionalnog sportiste.

- Ne viđam ga jer ima nekoliko treninga dnevno. Jako je napeto i teško i ko god da misli da je to lako i da se samo zarađuje, nije tako. Moraš da budeš uporan da radiš, da dođeš do nekog vrha. Zadovoljna sam i mislim da smo oboje rođeni pod srećnom zvezdom– rekla je Viktorija.

U Zvezdama Granda bila u timu Cece

Viktorija je tokom takmičenja bila u timu Svetlane Cece Ražnatović, a izborom pesama, stavom na bini kao i atraktivnim oblačenjem uspela da je skrene pažnju na sebe. Međutim, sreća je nije poslužila, pa je u prošloj sezoni ispala u polufinalu.