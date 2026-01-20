Slušaj vest

Srpska voditeljka Marija Egelja ponosno je pokazala kako doji svoje dete. U pitanju je njen drugi naslednik Nemanja, kojeg je rodila 3. aprila 2025. godine.

- Inspirisana Svetskom nedeljom dojenja čiji je cilj da se podigne svest javnosti o značaju dojenja za zdravlje majke i bebe, okačih ovu sliku. Pre svega sam zahvalna što od prvog dana imam dovoljno mleka, jer ništa ne može zameniti majčino mleko, to nije samo hranjenje, već mnogo više, neraskidiva emotivna veza sa bebom, njeno sigurno mesto gde svaki plač prestaje, imunitet, ljubav, uteha, jednostavno neki poseban, predivan osećaj i za mamu i za bebu. Naravno, bitno je napomenuti da niste "manje majke" ukoliko nemate mleka, niti ste vi krive, individualno je - počela je ona tada na Instagramu.

Marija Egelja doji sina Foto: Društvene Mreže

- Analize ukazuju da je globalni trend dojenja u konstantnom padu. Sve manje beba se hrani isključivo majčinim mlekom. Zato, podrška svim mamama koje imaju mleko - dojite svoje bebe kojima je to dragoceno, posebno u prvim mesecima. Ljubimo vas.

Marija, inače voditeljka "Pinka", u braku je s bivšim fudbalerom i bisnismenom Aleksandrom Dabićem.