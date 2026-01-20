"MOJE DETE SPREMA SLAVSKI KOLAČ" Pevačica ponosno objavila sliku ćerke koja je doktor nauka, i pokazala kako teku pripreme u njenom domu
U domu pevačice Sanje Đorđević danas je svečano, jer se obeležava krsna slava Sveti Jovan. Pevačica je kasno sinoć na društvenim mrežama podelila emotivan porodični trenutak i pokazala kako u prazničnoj atmosferi izgleda priprema za slavsku trpezu.
Sanja je fotografisala ćerku Ivanu dok sprema slavski kolač, a uz objavu je kratko poručila: „Sprema moje dete slavski kolač! Majka baš nije talentovana za pogače.“
Osim toga, pevačica je uputila i čestitku svim domaćinima koji danas slave: „Srećan praznik! I svima nama koji slavimo ovog velikog svetitelja, da Gospod usliši njegove molitve, za sve nas. Srećna vam slava.“
Ćerka završila doktorske studije
Iako Ivana ne voli preterano da se pojavljuje u javnosti, poznato je da je izuzetno posvećena obrazovanju i već je završila doktorske studije. Osnovne studije prava završila je u Srbiji, a zatim je školovanje nastavila u Švajcarskoj, gde je upisala master iz sportskog prava.
Sanja je ranije govorila o ćerkinoj upornosti i ambiciji, ističući koliko je truda uložila da ostvari svoj cilj: „Kao što znate, Ivana je posle studija prava u Švajcarskoj polagala diferencijalni ispit da bi mogla i tamo da bude pravnik. Takođe, u Cirihu je završila i master za sportsko pravo. Mislila sam da će se zadržati na tome, ali njena želja je bila da položi i pravosudni ispit. Zaista ne znam odakle joj snaga, ali sam ponosna na sve što je uradila. Imala je da nauči 7.000 strana, polagala je osam ispita i nije imala pravo da padne nijedan, jer bi u suprotnom morala sve iz početka“, rekla je Sanja Đorđević jednom prilikom.