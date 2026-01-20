Slušaj vest

U domu pevačice Sanje Đorđević danas je svečano, jer se obeležava krsna slava Sveti Jovan. Pevačica je kasno sinoć na društvenim mrežama podelila emotivan porodični trenutak i pokazala kako u prazničnoj atmosferi izgleda priprema za slavsku trpezu.

Sanja je fotografisala ćerku Ivanu dok sprema slavski kolač, a uz objavu je kratko poručila: „Sprema moje dete slavski kolač! Majka baš nije talentovana za pogače.“

Osim toga, pevačica je uputila i čestitku svim domaćinima koji danas slave: „Srećan praznik! I svima nama koji slavimo ovog velikog svetitelja, da Gospod usliši njegove molitve, za sve nas. Srećna vam slava.“

Slava Sanje Đorđević Foto: Printscreen/Instagram, Kurir

Ćerka završila doktorske studije

Iako Ivana ne voli preterano da se pojavljuje u javnosti, poznato je da je izuzetno posvećena obrazovanju i već je završila doktorske studije. Osnovne studije prava završila je u Srbiji, a zatim je školovanje nastavila u Švajcarskoj, gde je upisala master iz sportskog prava.

 Sanja je ranije govorila o ćerkinoj upornosti i ambiciji, ističući koliko je truda uložila da ostvari svoj cilj: „Kao što znate, Ivana je posle studija prava u Švajcarskoj polagala diferencijalni ispit da bi mogla i tamo da bude pravnik. Takođe, u Cirihu je završila i master za sportsko pravo. Mislila sam da će se zadržati na tome, ali njena želja je bila da položi i pravosudni ispit. Zaista ne znam odakle joj snaga, ali sam ponosna na sve što je uradila. Imala je da nauči 7.000 strana, polagala je osam ispita i nije imala pravo da padne nijedan, jer bi u suprotnom morala sve iz početka“, rekla je Sanja Đorđević jednom prilikom.

Ne propustiteStars"UPOZNALA SAM GA SA 19 GODINA, KOLIKO ZNAM MUŽA, TOLIKO I NJEGA" Sanja Đorđević u suzama zbog smrti Halida Bešlića: Danas plače celo Sarajevo
sanja.jpg
StarsTEK IZ DRUGOG POKUŠAJA POSTALE HITOVI! Oni su proslavili ove pesme, narod ih zavoleo tek kada su ih otpevali Ceca, Šaban, Zorica, Vida i Sanja
stars.jpg
Stars"NEKA ČOVEK SEBI DA ODUŠKA AKO MU JE POTREBNO" Sanja Đorđević o prevarama i prvom susretu sa fudbalerom: Muž mi je u početku bio ružan!
sanja-djordjevic-muz-perica.jpg
StarsŽIVOTNA PRIČA SANJE ĐORĐEVIĆ Zbog rata morala da napusti Sarajevo, rano izgubila oca: "Dušu nam je uzimala..."
sanja-djordjevic.jpg