Anastasija Gudelj odavno je van medijske scene i izjave za medije ne daje, ali se s vremena na vreme oglasi na društvenim mrežama citatima koji izazovu veliku pažnju. Anastasija živi u Sevilji sa svojim suprugom, a kasno sinoć se oglasila i napisala status za koji se gotovo svi pitaju kome je upućen. 

Njenu poruku podelila je i njena majka, Ceca Ražnatović, uz jasno odobravanje i slaganje sa svime što je njena naslednica navela.

"Jednostrani sukob je mentalni problem. Ljudi će stvarati probleme sa osobama koje o njima upšte ne razmišljaju, i to isključivo iz nesigurnosti. Posmatraće te, opsesivno se baviti tobom, širiti tračeve, takmičiti se, bockati, analizirati svaki tvoj korak i na kraju provocirati, a onda imati obraza da odu još dalje u ludilo i počnu da rade čudne, zle stvari, izmišljati afere i priče koje nemaju veze sa životom samo da bi iz tebe izvukli negativnu reakciju.

A ako se usudiš da reaguješ, ponašaće se kao da si ti taj koji je sve započeo.

Treba vam stručna pomoć! Pomozite sebi ako već nije kasno." - napisala je Anastasija.

