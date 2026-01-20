Slušaj vest

Aleksandar Kos je jutros izveden iz policijske stanice na Voždovcu, gde je proveo noć nakon što je priveden zbog sumnje da je vozio pod uticajem nedozvoljenih supstanci.

Kako se navodi, policija ga je prethodno zaustavila na Senjaku i privela, a nakon zadržavanja u stanici usledile su dalje procedure. Kos je potom sproveden u nadležno tužilaštvo, gde će dati iskaz povodom okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.

Očekuje se da nadležni organi nakon saslušanja donesu odluku o daljim koracima u ovom slučaju.

Preti mu i zatvor

Aleksandar Kos, muškarac sa kojim sa kojim živi Čeda Jovanović, priveden je u Beogradu zbog nedozvoljenih supstanci, a njemu prema zakonu preti i kazna zatvora od 30 dana.

Aleksandru Kosu, koji je uhapšen, prema našem zakonu sledi 20.000 dinara kazne za neregistrovano vozilo, zadržavanje u policiji do 12 sati uz isključenje iz saobraćaja, novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, kao i oduzimanje 8 kaznenih poena uz zabranu upravljanja vozilom od najmanje 6 meseci.

Uhapšen zbog nedozvoljenih supstanci

Čeda o Kosu: "On je divan čovek"

Čeda Jovanović je jednom prilikom govorio o odnosu sa Aleksandrom Kosom i neizmernoj podršci.

- Postoje dani kada čovek sam ne može ni da diše, živim ih trenutno, bez Aleksandra me ne bi bilo, ne bih iz kreveta mogao da ustanem, na nogama da stojim, hrani me, čuva i od drugih i od mene samog, napatio sam ga previše, on je divan čovek, sve loše je moje i dešava se uprkos njemu... I na kraju, biću ja ok, valja nije moglo drugačije, žao mi je ako sam vas bilo čim povredio, žao mi je i Aleksandra koji je sa mnom to morao da živi - napisao je Čeda Jovanović ranije na Instagramu tada.