Maja Odžaklijevska osamdesetih i devedesetih godina bila je jedna od najvećih zvezda tih vremana. Njenim talentom gotovo svi su bili oduševljeni, a onda je Maja vremenom počela da se povlači.

Stan na Vračaru zamenila je kućicom nadomak Beograda, a jednom prilikom otkrila je i zašto se odlučila na taj korak.

Odžaklijevska je u međuvremenu i otišla u penziju koja je do 2022. godine iznosila samo 33.000 dinara. Međutim, s početkom pomenute godine sve se promenilo. Maja je dobila nacionalnu penziju.

- Srećna sam, a pomalo euforična. Znači da nisam uludo radila svoj posao i da sam to činila na dobar način. Mislim da je ovo prestižno priznanje i divim se svakom ko ga osvojio. Nadam se da neće biti nezadovoljnih odlukom. Mi smo se trudili da Srbiju uvek na pravi način predstavimo u svetu - rekla je Maja tada za beogradske medije.

Iznos nacionalne penzije koju prima je 64.730 dinara.

Maja o životu van Beograda

Istakla je da su to okruženje i mirna sredina bili i blizina prirode, kako ističe, bili najbolji izbor i za njega i za nju.

- Moj životni san bio je da imam malu kućicu u cveću, bukvalno kućicu. Nisam grandiozna osoba i nikada nisam želela veliku kuću, trospratnu vilu ili dvorac. U ovim godinama mnogo je lakše održavati manji prostor. Prezadovoljna sam - rekla je Maja ranije u emisiji Tanje Peternek.

Maja u svojoj bašti neguje razne biljke i povrće, a omiljeni kutak joj je terasa sa koje se pruža predivan pogled na prirodu.