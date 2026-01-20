Slušaj vest

Pevač Mihailo Perović raspalio je maštu fanova na Instagramu kada je objavio snimak iz teretane na kojem diže tegove i peva pesmu Harisa Džinovića „Rano je za tugu“.

 Iako su pojedini u prvi mah pomislili da kod mladog i sve popularnijeg estradnog zavodnika postoje problemi u ljubavi, nalik onima sa kojima se suočio njegov kolega Haris, te da je ovaj klip posvetio nekoj bivšoj ljubavi, istina je ipak drugačija.

– Nema to nikakve veze sa devojkom, već Harisove pesme redovno izvodim na svojim nastupima i zapevam ih uvek kada se ukaže prilika. Znam da je to nekima čudno, jer se obično trenira uz brže pesme, ali ja volim laganije treninge.
Pevač tvrdi da je pažljiv prema nežnijem polu, ali da ipak nije toliko darežljiv kada se zaljubi kao njegov stariji kolega. Početkom februara promovisaće novu pesmu, a da li će to biti duet sa Harisom Džinovićem – za sada ostaje tajna.

Ne propustiteStarsEVO KAKO IZGLEDA ALEKSANDAR KOS NAKON ŠTO JE PROVEO NOĆ U PRITVORU: Policija ga odvela na saslušanje kod tužioca - iscrpljen, bled i podbuo (FOTO)
1.jpg
Stars"TREBA VAM STRUČNA POMOĆ" Svi se pitaju kome je Anastasija uputila brutalne reči, Ceca je podržala: A ako se usudiš da reaguješ...
ceca-raznatovic-i-anastasija-raznatovic.jpg
Stars"MOJE DETE SPREMA SLAVSKI KOLAČ" Pevačica ponosno objavila sliku ćerke koja je doktor nauka, i pokazala kako teku pripreme u njenom domu
Screenshot 2025-04-10 233146.png
StarsSNIMAK ŽIKE JAKŠIĆA NAKON DUŽEG VREMENA! Nakon moždanog udara posvetio se zdravom životu (FOTO)
Žika Jakšić vežba

Rialda posle porođaja izgleda brutalno Izvor: Instagram

Sandra Rilaksandra.rilak@kurir.rs

11:09 AM (8 minutes ago)
to me
PEVAČ SPOJIO MIŠIĆE I EMOCIJU!
Mihailo Perović diže tegove i peva pesmu Harisa Džinovića
Pevač Mihailo Perović raspalio je maštu fanova na Instagramu kada je objavio snimak iz teretane na kojem diže tegove i peva pesmu Harisa Džinovića „Rano je za tugu“.
Iako su pojedini u prvi mah pomislili da kod mladog i sve popularnijeg estradnog zavodnika postoje problemi u ljubavi, nalik onima sa kojima se suočio njegov kolega Haris, te da je ovaj klip posvetio nekoj bivšoj ljubavi, istina je ipak drugačija.

– Nema to nikakve veze sa devojkom, već Harisove pesme redovno izvodim na svojim nastupima i zapevam ih uvek kada se ukaže prilika. Znam da je to nekima čudno, jer se obično trenira uz brže pesme, ali ja volim laganije treninge.
Pevač tvrdi da je pažljiv prema nežnijem polu, ali da ipak nije toliko darežljiv kada se zaljubi kao njegov stariji kolega. Početkom februara promovisaće novu pesmu, a da li će to biti duet sa Harisom Džinovićem – za sada ostaje tajna.