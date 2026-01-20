PEVAČ SPOJIO MIŠIĆE I EMOCIJU!

Mihailo Perović diže tegove i peva pesmu Harisa Džinovića

Pevač Mihailo Perović raspalio je maštu fanova na Instagramu kada je objavio snimak iz teretane na kojem diže tegove i peva pesmu Harisa Džinovića „Rano je za tugu“.

Iako su pojedini u prvi mah pomislili da kod mladog i sve popularnijeg estradnog zavodnika postoje problemi u ljubavi, nalik onima sa kojima se suočio njegov kolega Haris, te da je ovaj klip posvetio nekoj bivšoj ljubavi, istina je ipak drugačija.



– Nema to nikakve veze sa devojkom, već Harisove pesme redovno izvodim na svojim nastupima i zapevam ih uvek kada se ukaže prilika. Znam da je to nekima čudno, jer se obično trenira uz brže pesme, ali ja volim laganije treninge.

Pevač tvrdi da je pažljiv prema nežnijem polu, ali da ipak nije toliko darežljiv kada se zaljubi kao njegov stariji kolega. Početkom februara promovisaće novu pesmu, a da li će to biti duet sa Harisom Džinovićem – za sada ostaje tajna.