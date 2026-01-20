Slušaj vest

Aleksandar Kos je osuđen. Prijatelj Čede Jovanovića je juče uhapšen zbog nedozvoljenih supstanci.

Zbog niza ozbiljnih saobraćajnih prekršaja, sudija za prekršaje mu je odmah izrekao novčanu kaznu i višemesečnu zabranu upravljanja vozilom, čime je stavljena tačka na incident koji je uznemirio stanare ovog dela grada.

Naime, Aleksandar Kos, prijatelj Čede Jovanovića sa kojim i živi, priveden je nakon što je saobraćajna policija prilikom rutinske kontrole utvrdila da je vozio pod nedozvoljenim supstancama.

Noć je proveo u pritvoru, a nakon zadržavanja u stanici usledile su dalje procedure.

Aleksandar Kos Foto: Kurir, Kurir.rs/Petar Aleksić

Žestok udar po džepu i dozvoli

Sudija za prekršaje doneo je odluku kojom se Kos proglašava krivim, a kazna je koncipirana tako da direktno utiče na njegovu dalju mobilnost i budžet:

Novčana kazna: Određen je iznos od 30.000 dinara koji mora da uplati u budžet.

Oduzimanje dozvole: Izrečena mu je mera zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 meseca.

Kazneni bodovi: Pored navedenog, u evidenciju će mu biti upisani i kazneni poeni u skladu sa zakonom.

kurir.rs/telegraf

