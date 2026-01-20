Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović pojavila se u jednom kafiću u Beogradu u potpuno opuštenom izdanju! S obzirom na to da retko izlazi, a pogotovo ne po kafićima usred bela dana, njeno pojavljivanje bilo je iznenađenje, pa su prilazili da se fotografišu.

Ceca je presedan napravila zbog svojih kandidata iz Zvezda Granda, sa kojima je u ponedeljak imala probu, a potom je sa svima njima otišla na kafu u obližnji lokal.

Kandidatkinja Jovana Tomić nije krila oduševljenje, poručivši putem društvenih mreža: "Da mi je neko pričao da ću u 2026. godini sedeti na kafi na Cecom, ne bih mu verovala"

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

Jovana je otkrila kakva je Ceca mentorka

Ona je nedavno za Grand je otkrila šta se dešava na pripremama, ali i kakvo iskustvo ima u radu sa Cecom.

– Pripreme za drugi krug su u toku, spremila sam sve. Jako se radujem i jedva čekam da izađem na binu. Ceca me je dobro spremila. Poprilično sam zadovoljna kako sve izgleda, tako da jedva čekam– kroz osmeh kaže Jovana i dodaje da je svaki segment priprema sa mentorkom detaljno osmišljen.

– Iskreno, ja sam prezadovoljna Cecinim mentorstvom. Pripreme su bile intenzivne, ali predivne. Sve je organizovano do najsitnijeg detalja – od stajlinga, šminke, frizure, do proba i dogovora. Ekipa je vrhunska, podrška ogromna, i sve vreme osećam pozitivnu tremu, tako da jedva čekam da izađem na scenu. Svi mi takmičari iz Cecinog tima smo fokusirani da od subote damo maksimum i da nadmašimo njena očekivanja – istakla je takmičarka.

