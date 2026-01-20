Slušaj vest

Husa Alijević otvoreno je govorio o svom životu i porodici, pa iskreno rekao kako je živeo u siromaštvu. Njegova petočlana porodica je prolazila kroz mnoge životne borbe.

- U tom periodu kada sam išao u osnovnu školu živeli smo u sobi 3 sa 3. Imali su mene i Amira i živeli u sobi 3 sa 3, naravno četvoročlana porodica je mogla da spava samo na krevetu na sprat i sećam se oni su spavali dole, a Amir i ja gore. Pošto sam ja stariji par puta sam ga bacao odozgo sa tog kreveta i izvinjavam mu se ovom prilikom tako da iz tog nekog siromaštva verovatno sam ja kriv za neke stvari u njegovom životu pošto sam ga bacao sa tog kreveta sa sprata - rekao je pevač.

Kaže da je u njegovoj kući uvek bilo šta da se jede, ali nisu imali mogućnost da biraju razne stvari da im se kupe, kao što danas većina dece ima mogućnost.

- I siromaštvo možemo da podelimo u više vrsta. Nisam nikada bio gladan, imao sam za hranu. Ali sam nosio jedne patike tri godine. To je danas nezamislivo, moje dete od četiri godine ima šest pari čizmi za ovu sezonu. Da li neko može danas da zamisli da u šestom i sedmom razredu nosi iste patike? To se može nazvati nekom vrstom siromaštva. Bez obzira što sam kući imao šta da pojedem - rekao je on za Hype.