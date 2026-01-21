Slušaj vest

Jedan od najvećih hitova devedesetih, pesma „Oči boje duge„, nastao je na mestu na kom to niko ne bi očekivao.

Numera koja je obeležila čitavu jednu muzičku epohu i vinula Dr Igija u sam vrh popularnosti rodila se sasvim spontano daleko od studija i reflektora.

Trolejbus

Kako je muzičar Igor Todorović, svima poznatiji kao Dr Igi ispričao, pesma je nastala potpuno slučajno i to u trolejbusu.

- Naš kompozitor je u trolejbusu video neku devojku, svidela mu se i počeo je da zvižduće neku melodiju, došao je kući i majci rekao da ćuti da bi snimio to na kasetofonu. Posle je to prepakovao u kompjuteru. Tako je nastala ta melodija. Kad smo snimili to u studiju i ja i producent smo odmah osetili da će biti veliki hit, ali da će biti baš toliki mega hit i toliko vremena trajati, to niko nije mogao da pretpostavi – otkrio je jednom prilikom i dodao:

–Ja sam je kasnije posvetio jednoj drugoj devojci tek kad sam je otpevao, zna ona ko je to, to je najbitnije.

Inače, Dr IgI je osim vrtoglave popularnosti zbog jednog albuma stekao i čitavo bogatstvo. Pisalo se da je u tom periodu od albuma zaradio čak dva miliona evra koje je ubrzo potrošio.

Imao jahtu

–Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda… Sećam se da je 40, 50 devojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam celu svoju ekipu na skijanja i letovanja. Mesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina – priznao je pevač.

