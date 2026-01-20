Slušaj vest

Aleksandar Kos jutros je izveden iz policijske stanice na Voždovcu, gde je proveo noć nakon što je priveden zbog sumnje da je vozio pod uticajem nedozvoljenih supstanci.

Čeda Jovanović je za Kurir poručio da sa prijateljem Aleksandrom Kosom, koji je danas pušten iz pritvora, pije kafu, a sada se za Kurir oglasio i Aeleksandar, koji je do detalja ispričao sve što mu se dogodilo.

- Ohladiće mi se kafa dok vam dam izjavu. Ok, oko nas je sve ludo, ali mi smo u tom ludilo najnormalniji, pa je tako i ovog puta. Žao mi je ako ću nekom novinaru pokvariti reputaciju, ali sve što je o meni napisano je toliko šokantno da su i policajci koji su sa mnom pili kafu bili potpuno zatečeni i šokirani. Moram reći da su isto tako bili vrlo korektni i da su učinili sve kako bi se razrešila ta sitaucija u kojoj sam se iznenada našao. Juče me je u rutinskoj kontroli zaustavila kontrola saobraćajne policije koja je, pošto je videla da se radi o meni, morala da obavesti svog šefa smene kada postupaju sa nekom javnom ličnosti. Tako sam i ja saznao da sam javna ličnost - rekao je on i dodao:

- Nakon toga je proverena dokumentacija, moja saobraćajna i lična karta i sistem je izbacio da mi je adresa pasivizirana i da su imali na hiljade takvih slučajeva i da je zbog toga zakon promenjen. Zbog toga se građani izvode pred prekršajnog sudiju kako bi im izrekao kaznu, a to znači da moram da sačekam do jutra kada prekšajni sud počinje da radi. Tako sam proveo noć družeći sa sa policijom, praveći selfije sa ljudima u stanici i deleći autograme. Jutros sam otišao do sudije i ista je atmosfera bila i tamo. Sudija me ljubazno saslušala i ona kao i policija bila je vrlo dobronamerna i potpuno zatečena lavinom besmislica koja se strovalila sa portala u Srbiji. Dao sam izjavu, platio sam prekršajnu kaznu i otišao sa Čedomirom na kafu dok su me desetine reportera i novinara tražili na drugoj strani grada.

"Sve ću izdržati zbog Čede"

- Ja mogu sve da izdržim zbog Čede, njegove dece i divnih ljudi koji me podržavaju, ali zbog ovog društva novinare molim da budu normalniji od njega, a ja znam da ste vi samo refleks svega što se dešava u našoj zemlji. Znajte da mi imamo porodice, da su se moji roditelji potresli, Čedina porodica isto, svi prijatelji i zaista živim kao i Čeda - odustajemo nikad, ali previše je bolesno sve što mi se dešava samo zbog toga što imam divnog prijatelja Čedomira, a on u meni druga kojeg će uvek sve učiniti za naše prijateljstvo - rekao je Kos.