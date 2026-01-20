Slušaj vest

Blagica Beti Đorđević, pevačka diva džeza i soula, preminula je u 80. godini.

Pre samo 9 dana, saopšteno je da je čuvena pevačica dobila nacionalnu penziju, ali istu nije dočekala da vidi.

Naime, posebnim rešenjem Vlade Srbije, spisak je proširen na još pet istaknutih imena koja su ostavila dubok trag u kulturi.

Beti Đorđević

• Književnici Dragan Stanić i Vladimir Pištalo

• Muzička umetnica Blagica Beti Đorđević

• Vokalni solista Nedeljko Bilkić

• Sociolog kulture Zoran Avramović

Ovo priznanje, u javnosti poznato kao "nacionalna penzija", podrazumeva doživotnu mesečnu naknadu. Iznos se isplaćuje u visini prosečne neto zarade u Srbiji za jul prethodne godine, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Isplata naknada vršiće se posredstvom Ministarstva kulture, a počinje mesec dana nakon donošenja rešenja. Odluka o dodeli doneta je krajem decembra, a potpisao ju je premijer Đuro Macut.

