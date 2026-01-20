Slušaj vest

Folk pevačMilan Dinčić Dinča na veliki praznik otišao je na Kosovo i Metohiju gde je posetio Gračanicu.

On se oglasio na Instagramu.

- Veliki je blagoslov uopšte doći i biti dan, dva na svetom Kosovu i Metohiji. Ovo sam doživeo lično. Hvala svima koji su nas ugostili, malo je reći kao kod svoje kuće - napisao je on na Instagramu.

Sledeća objava bila je sa prazničnog bdenja u manastiru.

Pre nego što je posetio manastir, Dinča je pravio pihtije, tradicionalno srpsko jelo, i ceo proces objavio na društvenoj mreži.

Podsetimo, Dinča je u braku sa suprugom Jelenom, nekadašnjom voditeljkom, koja je sada vlasnica vrtića.

Dinča je govorio o njihovom privatnom biznisu.

- U ozbiljnijim sam godinama, nije mi bitno da se previše pojavljujem u medijima. Ja i dalje radim, samo ne toliko kao ranije. Sve ide svojim tokom, 18 godina scene, čovek se umori. Ulagao sam u druge stvari, trenutno ulažem u predškolsku ustanovu, bavim se time. To je došlo preko naših poznanika. Otvorile su se karte preko noći, ušao sam smelo u sve to. Tri godine već to radim. Meni nije ništa teško, veselo je sa decom. Ja sam jedini muškarac tamo - rekao nam je Dinča.

