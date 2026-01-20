Slušaj vest

Pevačica i voditeljka Ida Prester podelila je iskustvo, koje je bilo vrlo traumatično, o svom porođaju. Iako je tri godine ranije sve prošlo glatko u istoj bolnici, drugi put ju je čekalo neprijatno iznenađenje.

Medicinsko osoblje je bilo ljubazno i pažljivo, osim anesteziologa, čije ju je ponašanje šokiralo.

1/5 Vidi galeriju Ida Prester Foto: Printscreen

- Porođaj sa Rokom, pre 3 godine, bio je najlakši i najlepši na svetu, u istoj bolnici, tako da se ovog puta uopšte nisam brinula. Ali ovog puta me je čekalo iznenađenje. Svi su bili ljubazni i pažljivi, osim anesteziologa. Urlao je na mene i maltretirao me, bez ikakvog razloga. Sećam se svega. Kontrakcije su već bile jake, gledala sam u pod i čekala da prođe, nisam smela da vrisnem ili da se pomerim. Samo su mi suze tekle niz lice. Nikada neću zaboraviti taj osećaj bespomoćnosti i tuge - napisala je.

"Znam da ima mnogo gorih"

Kako je navela, on je bio i te kako neraspoložen, što su svi mogli da osete te večeri u porodilištu.

- Ja sam jedina žena na porođaju kojoj je te noći dat epidural, on se nije pojavio kod ostalih. Sestra mi je rekla da Đoković trenutno igra, pa je bio nervozan zbog svoje smene. Često razmišljam o tome. Jedan od najvažnijih i najstresnijih trenutaka u životu žene, trenutak kada joj je potrebna nežnost, podrška i puno pozitivne energije. Moraš biti posebno užasna osoba da se baš tada istreseš na nekoga - dodala je Ida.

- Znam da nisam jedina sa takvim iskustvom, ima mnogo gorih. Došli smo kući, na moje sigurno mesto, potisnula sam ružno iskustvo. Ali sećanja ostaju. Moramo otvoreno da razgovaramo o ovoj temi, bez izvinjenja - zaključila je ona u obraćanju na Instagramu.

1/6 Vidi galeriju Ida Prester Foto: EXIT Photo Team, Promo

Vređali je što je se udala za bogatog Srbina

Podsećanja radi, Ida i njen suprug, srpski preduzetnik Ivan Peševski, u braku su od 2013. godine i imaju dva sina, Roka i Rija.

Pevačica je jednom prilikom govorila o pretnjama koje je dobila jer se udala za Srbina i napustila rodni Zagreb.

" Užasno sam se bojala, ta količina pretnji, gneva, mržnje, bacila me je u razmišljanje koliko psihopata ima, da ne znam kako ću preživeti. Kada sam videla šta pišu ispod mojih intervjua i koliko mržnje mogu imati prema potpuno nepoznatim ljudima koji im u životu ništa nisu uradili", počela je pevačica Ida Prester u videu koji je objavila jednom prilikom na Instagramu.

Pevačica otkrila je sa kojim predrasudama okoline se suočavala.

"Žene i etikete. Kad sam se udala za svog Vanija, internet se užario od komentara: ‘još jedna hrvatska sponzoruša udala se za bogatog Srbina preduzetnika’, ‘pala i ona na lovu’, uvrede i potcenjivanje sa svih strana. Bila sam u čudu. Koliko daleko od istine", rekla je Ida tada.