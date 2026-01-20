Slušaj vest

Pevačica Jana Todorović danas sa porodicom slavi krsnu slavu Svetog Jovana. Ona se oglasila na Instagramu, objavila je slavski kolač i slavsku sveću i otkrila da njena porodica prvi put obeležava slavu u svom domu.

Kako je otkrila, ovo je prvi put da Todorovići slavu obeležavaju u svom domu.

- Od danas u našem domu slavimo Svetog Jovana. Srećna slava svima koji slave. Zahvalni Bogu na svemu, naša ćerka je spremila najlepši slavski kolač. Naša najveća radosti! Srećno od porodice Todorović - poručila je Jana i tagovala ćerku Kristinu.

Jana Todorović.jpg
Jana Todorović Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Svetog Jovana slavi i njena koleginica Sanja Đorđević. I u njenom domu je za slavski kolač bila zadužena ćerka Ivana.

Sanja je fotografisala ćerku dok sprema slavski kolač, a uz objavu je kratko poručila:

- Sprema moje dete slavski kolač! Majka baš nije talentovana za pogače.

Osim toga, pevačica je uputila i čestitku svim domaćinima koji slave:

- Srećan praznik! I svima nama koji slavimo ovog velikog svetitelja, da Gospod usliši njegove molitve, za sve nas. Srećna vam slava.

janatodorovic.jpg
Slika zaslona 2025-12-13 u 15.24.10.png
3117635-janatodorovicimuzivan-ls.jpg
Stoja Novaković došla na nastup

Jana Todorović i Tamara Milutinović sumiraju utiske na aerodromu nakon nastupa Izvor: MONDO/Đorđe Milošević