Reper Stefan Đurić Rasta već neko vreme se nalazi u Tajlandu gde se prepustio treniranju.

On svakodnevno odlazi u boksersku salu gde vežba uz pomoć trenera i to objavljuje na svojim društvenim mrežama. Rasta se posvetio zdravijem načinu života, pa vodi računa i o ishrani u kojoj je dosta povrća.

On je, kako je obavestio svoje pratioce smršao 12 kilograma.

- Počeo sam sa 100 + kilograma - napisao je Rasta i slikao vagu koja je pokazala 88 kilograma.

Poveo ćerku

Inače, on je na ovo egzotično putovanje poveo i ćerku Taru, koju je dobio u braku sa Anom Nikolić i kada nije u ringu, on u sunčanom vremenu na plaži uživa sa njom, a uveče odu do grada i na večeru.

Rasta je svojoj mezimici maksimalno posvećen, a pokazao je i šta joj je spremio za doručak. Na meniju su bila jaja, slanina, kobasice, šunka i pečurke.

Podsetimo, Ana je nedavno u odkastu kod Bokija 13 govorila o Rasti.

U dobrim odnosima sa Anom

- Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo verovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dete ne ide zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli - rekla je i dodala:

Rasta Foto: Printscreen Instagram

- Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gde, ja ga gledam kao brata, nikako - priznala je Nikolićeva.