Slušaj vest

Reper Stefan Đurić Rasta već neko vreme se nalazi u Tajlandu gde se prepustio treniranju. 

On svakodnevno odlazi u boksersku salu gde vežba uz pomoć trenera i to objavljuje na svojim društvenim mrežama. Rasta se posvetio zdravijem načinu života, pa vodi računa i o ishrani u kojoj je dosta povrća.

On je, kako je obavestio svoje pratioce smršao 12 kilograma.

- Počeo sam sa 100 + kilograma - napisao je Rasta i slikao vagu koja je pokazala 88 kilograma.

Poveo ćerku

Inače, on je na ovo egzotično putovanje poveo i ćerku Taru, koju je dobio u braku sa Anom Nikolić i kada nije u ringu, on u sunčanom vremenu na plaži uživa sa njom, a uveče odu do grada i na večeru.

Rasta Foto: Printscreen Instagram

Rasta je svojoj mezimici maksimalno posvećen, a pokazao je i šta joj je spremio za doručak. Na meniju su bila jaja, slanina, kobasice, šunka i pečurke.

Podsetimo, Ana je nedavno u odkastu kod Bokija 13 govorila o Rasti.

U dobrim odnosima sa Anom

- Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo verovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dete ne ide zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli - rekla je i dodala:

Rasta
Rasta Foto: Printscreen Instagram

- Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gde, ja ga gledam kao brata, nikako - priznala je Nikolićeva.

Ne propustiteStarsANA NIKOLIĆ NASTAVLJA DA ŠOKIRA NACIJU! Pevačica sada uplela Rastu u čitavu aferu oko Dubaija, evo o čemu je reč
Ana Rasta.jpg
StarsZABORAVITE RASTU SA FOTOGRAFIJE! Reper sada trenira, hrani se zdravo i ovako izgleda: Potpuno promenio život
whatsapp-image-20240630-at-10.33.15-pm-5.jpg
StarsRASTAN PUŠTEN NA SLOBODU! Evo šta će se sada desiti sa reperom
Rasta makedonska zastava.jpg
StarsRASTA UZ POLICIJSKU PRATNJU IZVEDEN IZ PRITVORA! Nije pušten na slobodu, evo gde su ga odveli
Stefan djuric 2.jpg

Rialda posle porođaja izgleda brutalno Izvor: Instagram