Majka Ane Rajković, Nela Cakić, privukla je pažnju javnosti objavom na Instagramu, nakon što su se na društvenoj mreži „X“ pojavile spekulacije da nije u dobrim odnosima sa zetom Predragom Rajkovićem, kao i da ju je ćerka otpratila sa društvenih mreža..

Nela je, naime, sada na svom Instagramu objavila selfi i porukom zaintrigirala javnost.

- Svaka ćerka je ogledalo svog oca, neke smo borci do kraja, neke ste? Zauvek, napisala je Nela usred priča o svađi sa ćerkom i zetom.

Otpraćivanje sa mreža i brisanje fotografija

Podsetimo, u porodici Rajković kako se šuška došlo je do prekida odnosa. Majka Ane Rajković žene fudbalera Predraga Rajkovića posvađala se sa ćerkom i zetom, pa je kako se to obično radi u 21. veku kad se prekidaju odnosi, ona je odmah otpratila sa društvenih mreža i ćerku ali i zeta.

Nela Cakić obrisala je i fotografije sa ćerkom, zetom i unucima, osim jedne koja je nastala davne 2020.

Tviteraši su primetili kako Ana Rajković i Predrag Rajković ne prate Nelu na Instagramu. A takođe, Nela ne prati njih na pomenutoj društvenoj mreži.

