U Beloj kući važe stroga pravila ponašanja koja učesnici moraju da poštuju, a svako njihovo kršenje sankcioniše se novčanim kaznama. Ovog puta jedno od osnovnih pravila prekršilo je više takmičara, među kojima je i Lepi Mića.

Iako kršenje pravila u Beloj kući nije neuobičajeno, Veliki šef je ovog puta reagovao bez tolerancije i doneo odluku da kazni pojedine učesnike zbog nedoličnog ponašanja.

Zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, novčano su kažnjeni Jovan Rajić, Lepi Mića, Sale Luks i Uroš Stanić.

"Umreću u rijalitiju"

- Rešio sam, ulaziću u rijaliti sve dok budem zdrav i vitalan. Ma, umreću u rijalitiju. Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Tamo radim za mesečnu platu, koja nije mala i sve pare dajem ženi - rekao je jednom prilikom Mića, pa otkrio kako njegova supruga Snežana reaguje na njegovo učešće.

 - Ona je moja najveća podrška, srdačno me bodri dok sam unutra. Shvata da je to moj posao. Jedino ne voli kada psujem, ali razume da je to šou-program. Meni stvarno ne pada teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u "Eliti". Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umem da igram igru. Jak sam kao beton i nijednom mi se nije desilo da puknem, jer sam za rijaliti spreman kao zver - izjavio je on jednom prilikom.

Za deset meseci zaradiće 60.000 evra

Ako se uzme u obzir da u svakoj sezoni stigne do finale, ukoliko se i sada to dogodi, Mića će za ovu sezonu koja će trajati 10 meseci zaraditi 60.000 evra.

O svom honoraru on nikada nije pričao javno jer je to strogo zabranjeno ugovorom.

Podsetimo, Mića je kupio imanje na Fruškoj Gori što je bila želja njegove ćerke Sare.

