Mina Kostić i njen dečko Mane Ćuruvija, javnosti poznat kao Kasper, definitivno su nerazdvojni, u šta se uverio naš paparaco.

Pevačica i njen partner glavna su tema medija nedeljama unazad, ali dosad nismo imali prilike da ih vidimo u trenutku kad ne znaju da ih kamere snimaju.

Pravi džentlmen

Foto-reporter Kurira sreo je golupčiće kako opušteno šetaju centrom srpske prestonice. Oni se nisu držali za ruke kao što obično rade parovi, ali su sve vreme ćaskali. Mina je bila u bundi dugoj do poda i s rancem na leđima, dok je Kasper išao pored nje u jakni i farmerkama. Cigaru nije ispuštao iz ruke.

Bilo je nemoguće da ne primetimo to koliko je Ćuruvija viši od pevačice, pa smo se, gledajući ih, prisetili crtanog filma "Lepotica i zver", u kojem je glavni junak znatno viši od partnerke. Kasper je pokazao i da je džentlmen, nosio je veliku kesu iz radnje blizu mesta gde smo ih i uslikali. U jednom momentu su prolazili pored restorana brze hrane, pa nam se učinilo da ga je Mina pitala da li želi da svrate da pojedu nešto. Ali Mane joj je rekao da ne želi, pa su nastavili u svom pravcu. Da li nije želeo da jede zbog izbora hrane ili prosto nije bio gladan, ostalo je nejasno.

1/5 Vidi galeriju Kasper i Mina Kostić paparaco Foto: Printscrean

On i samo on

Podsetimo, Mina je, gostujući u emisiji "Premijera - vikend specijal", progovorila o svom vereniku i njihovoj ljubavi, ali je imala poruku i za hejtere:

- Ljubav je danas neophodna, Bog je ljubav, a ljubav širimo i Mane i ja, moj Kasper, a za komentare... Ma, boli me uvo za sve. Moram da kažem da stalno ima priča o nama i našem odnosu, od toga da sam ja s njim iz koristi, i toga da on mene iskorišćava, ali to nije istina. Ono što je Bog spojio to ne može niko da rastavi, ja sam našla pravog. Sad sam zrelija i sve to što se dešava je pravo - rekla je ona, pa dodala:

- On je mene osvojio svojom iskrenošću, bojom glasa i dobrotom. On se meni javio kad sam ja gostovala kod Cece u emisiji. Poslao mi je poruku i rekao da je tada trebalo da se upoznamo, a otkrio mi je i da me je prvi put video kad se moja sestra udavala na Novom Beogradu, a ja sam to naravno zaboravila. Dopisivali smo se. Kad mi je snimio glasovnu, ja sam rekla da je to to, prva sam izjavila ljubav i eto... A za komentare - nek puknu dušmani i svi oni koji treba ispred svoje kuće da očiste đubre, nek se bave time, što bi se reklo, GSP - gledaj svoja posla - zaključila je Mina.

Mina Kostic i Kasper nerazdvojni Izvor: Kurir