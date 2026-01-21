Slušaj vest

Aleksandar Kos stekao je ogromnu popularnost družeći se s Čedom Jovanovićem, a dok su svi nagađali ko je on, ekipa Kurira dobila je informacije o njegovom razvojnom putu.

- Aca je bio vredan dečko. Radio je u "Zari" i bio je dobar lik, često ga je moja drugarica zvala da joj sredi popuste i uvek joj je izlazio u susret. To što se priča da je bio novinar i sestrić i PR Mire Škorić, to ništa nije istina. On je samo oduvek voleo estradu i javni život, pa se tako gurao svuda i onda je jedno vreme bio blizak s Mirom, ali rodbinskih veza tu nema. Pojavljivao se i u rijalitiju, a radio je i kao portir u jednoj zgradi u užem centru Beograda u kojoj živi prava elita. On je dobar dečko i gde god da je radio, svi su ga gotivili jer je uvek bio nasmejan i vedar, a pogotovo kad su mu u blizini javne ličnosti. Kad sam video da je "čuvar" Čede Jovanovića, pomislio sam: Konačno je Kos ostvario svoje snove! - rekao nam je izvor dobro upućen u Aleksandrovu prošlost.

Ekipa Kurira ovim povodom stupila je u kontak sa Acom koji je poručio da je radio isključivo u inostranstvu:

- Nemam ništa protiv Zare, poštujem svaki pošten posao, ali ja sam se bavio onim za šta sam završavao fakultete. Bavio sam se Pr-om u Švedskoj, Nemačkoj i Hrvatskoj, u Srbiji nisam ništa radio, tu sam se školovao i kao i svako drugi prijateljima pomogao kad god sam mogao - rekao je Kos.

Priveden i osuđen

„Kos je bio za volanom, a pored njega, kao suvozač je bio Čedomir Jovanović. Policajac je kontrolom utvrdio da je na vozilu istekla registraciona nalepnica još u novembru prošle godine. Zbog toga je podneta prekršajna prijava na licu mesta i skinute su mu tablice“, kaže izvor za Kurir i dodaje:

„Policijski službenici su potom posumnjali da je Kos pijan, a potom je uređajem koji je sam zahtevao obavljeno testiranje na alkohol i na drogu. Test je pokazao da je Kos pozitivan na narkotike i zadržan je u PS Voždovac, nakon čega će biti doveden kod dežurnog sudije za prekršaje u skraćeni postupak.“

Zbog niza ozbiljnih saobraćajnih prekršaja, sudija za prekršaje mu je odmah izrekao novčanu kaznu i višemesečnu zabranu upravljanja vozilom, čime je stavljena tačka na incident koji je uznemirio stanare ovog dela grada.

Sudija za prekršaje doneo je odluku kojom se Kos proglašava krivim, a kazna je koncipirana tako da direktno utiče na njegovu dalju mobilnost i budžet:

Novčana kazna: Određen je iznos od 30.000 dinara koji mora da uplati u budžet.

Oduzimanje dozvole: Izrečena mu je mera zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 meseca.

Kazneni bodovi: Pored navedenog, u evidenciju će mu biti upisani i kazneni poeni u skladu sa zakonom.

Za Kurir se oglasio i Aeleksandar, koji je do detalja ispričao sve što mu se dogodilo.

- Ohladiće mi se kafa dok vam dam izjavu. Ok, oko nas je sve ludo, ali mi smo u tom ludilo najnormalniji, pa je tako i ovog puta. Žao mi je ako ću nekom novinaru pokvariti reputaciju, ali sve što je o meni napisano je toliko šokantno da su i policajci koji su sa mnom pili kafu bili potpuno zatečeni i šokirani. Moram reći da su isto tako bili vrlo korektni i da su učinili sve kako bi se razrešila ta sitaucija u kojoj sam se iznenada našao. Juče me je u rutinskoj kontroli zaustavila kontrola saobraćajne policije koja je, pošto je videla da se radi o meni, morala da obavesti svog šefa smene kada postupaju sa nekom javnom ličnosti. Tako sam i ja saznao da sam javna ličnost - rekao je on i dodao:

- Nakon toga je proverena dokumentacija, moja saobraćajna i lična karta i sistem je izbacio da mi je adresa pasivizirana i da su imali na hiljade takvih slučajeva i da je zbog toga zakon promenjen. Zbog toga se građani izvode pred prekršajnog sudiju kako bi im izrekao kaznu, a to znači da moram da sačekam do jutra kada prekšajni sud počinje da radi. Tako sam proveo noć družeći sa sa policijom, praveći selfije sa ljudima u stanici i deleći autograme. Jutros sam otišao do sudije i ista je atmosfera bila i tamo. Sudija me ljubazno saslušala i ona kao i policija bila je vrlo dobronamerna i potpuno zatečena lavinom besmislica koja se strovalila sa portala u Srbiji. Dao sam izjavu, platio sam prekršajnu kaznu i otišao sa Čedomirom na kafu dok su me desetine reportera i novinara tražili na drugoj strani grada.

- Ja mogu sve da izdržim zbog Čede, njegove dece i divnih ljudi koji me podržavaju, ali zbog ovog društva novinare molim da budu normalniji od njega, a ja znam da ste vi samo refleks svega što se dešava u našoj zemlji. Znajte da mi imamo porodice, da su se moji roditelji potresli, Čedina porodica isto, svi prijatelji i zaista živim kao i Čeda - odustajemo nikad, ali previše je bolesno sve što mi se dešava samo zbog toga što imam divnog prijatelja Čedomira, a on u meni druga kojeg će uvek sve učiniti za naše prijateljstvo - rekao je Kos.