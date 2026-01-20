Slušaj vest

Asmin Durdžić je tokom intervjua u šiša baru izneo do sada nepoznate detalje o odnosu sa Stanijom Dobrojević.

Naime, Asmin je ispričao da je Stanija u jednom trenutku ostala u drugom stanju, ali da je, nažalost, trudnoću izgubila u šestoj nedelji.

Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Nakon njegovih navoda, za domaće medije oglasila se i Stanija Dobrojević, koja nije krila nezadovoljstvo i uznemirenost zbog Asminove odluke da ovako intimne detalje iznese u javnost.

- Gubitak je lična i izuzetno bolna tema. Takve stvari ne pripadaju rijalitiju niti javnim raspravama, niti su prostor za spekulacije ili neprimerene komentare. Očekujem da se poštuju granice koje svako ima pravo da postavi. Na ovu temu nemam i neću imati komentar - rekla je Stanija.

Hoće da je ženi bogataš iz Amerike

Naime, naime, Staniju Dobrojević hoće da ženi bogataš iz Amerike, ali pod uslovom da starleta promeni veru.

Starletu sa Balkana, koja provokativnim fotografijama svakodnevo izaziva lavinu komentara, u Americi opseda imućni muškarac jevrejskog porekla, koji je potpuno odlepio za njom.

Kako saznaju mediji od izvora bliskog Staniji, on joj svakodnevno šalje skupocene poklone, cveće i piće na adresu u Majamiju, gde trenutno boravi.

Izbacila Asmina iz stana

Podsetimo, Stanija kaže i da je njen bivši zaljubljen u Maju Marinković i da ga je izbacila iz stana zbog nje.

- Pred ulazak u rijaliti sam ga izbacila iz stana uz reči: "Marš iz mog života, i ti, i rijaliti, i Maja Marinković! Svi!" Tražio mi je Majine slike u mojim sportskim komadima, koje su nastale radi reklamne kampanje mog brenda, i ja sam doživela nervni slom! Izbacila sam ga iz stana, a on se ujutru vratio i molio me za oproštaj. Bukvalno noć pred njegov ulazak u rijaliti. Nije mi jasno zašto svi moji bivši "vise" oko Maje?! Dobra je ona riba, fizički podseća na mene, ali tu se završava svaka priča. Šteta što će mu Maja zauvek ostati tiha patnja - kaže Stanija.