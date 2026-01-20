Slušaj vest

Pevačica Nada Topčagić oglasila se povodom spekulacija da je njen sin Mikica Đorđević napustio suprugu i decu kako bi živeo na selu i demantovala ih.

Kako je istakla, reč je o netačnim informacijama, te je objasnila pravi razlog Mikicinog čestog boravka na porodičnom imanju.

Nada je pojasnila da Mikica nije napustio porodicu niti se preselio na selo, već da tamo odlazi iz emotivnih razloga. Imanje koje često posećuje nasledio je njen suprug Zlatko od svog ujaka, čoveka koji je, kako kaže, imao važnu ulogu u Mikicinom detinjstvu.

Upravo zbog uspomena i osećaja pripadnosti, njen sin rado provodi vreme u prirodi, ali bez namere da se trajno bavi poljoprivredom ili da promeni način života.

- Mikica voli mir i tišinu sela, ali ga poljoprivredni poslovi ne zanimaju. Nakon povrede koju je doživeo na planini, dodatno se udaljio od ideje da bi život mogao da provede u takvim predelima. To je potpuno prirodno - objasnila je pevačica.

"Žao mi je snaje"

Nada se osvrnula i na snaju Goranu, ne krijući koliko joj je žao zbog brojnih obaveza koje ima, kako u gradu, tako i na imanju.

- Žao mi je naše snajke, Zlatko i ja smo zabrinuti svaki put kada je odvojena od porodice. Imanje je zahtevno, a briga o njemu nije nimalo laka. Ipak, bez obzira na sve poteškoće, ne planiramo da ga prodamo, jer ono za nas ima ogroman emotivni značaj - naglasila je.

Na kraju, Nada je još jednom istakla da Mikica svoj život vidi u gradu, među prijateljima i u poslu, dok selo za njega ostaje mesto odmora i uspomena.

- On voli prirodu, ali mu je srce u gradu. Važno je da ljudi razumeju razliku između povremenog uživanja u selu i potpunog povlačenja iz gradskog života - zaključila je pevačica.

Kurir.rs

