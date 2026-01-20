Slušaj vest

U razgovoru za medije, umetnica Marina Abramović ocenila je da je seksualni život generacije Z u ozbiljnom problemu. Povodom premijere izložbe „Balkan Erotic Epic“, Abramović ga je opisala kao „katastrofu“ i otvoreno izrazila zabrinutost zbog načina na koji mladi danas ulaze u intimne odnose.

Marina Abramović Foto: WILL OLIVER / AFP / Profimedia

- Mislim da je to katastrofa“, poručila je Abramovićeva, aludirajući pre svega na oslanjanje mladih na pornografiju i izbegavanje emocionalne bliskosti.

- Vidim mlađu generaciju koja više nema seksa - nastavila je, tvrdeći da lako dostupni eksplicitni sadržaji menjaju percepciju i očekivanja.

Prema Marininom mišljenju, mnogi mladi danas do pornografije pribegavaju kao praktično jedinom „izvoru znanja“ o seksu, i to isključivo preko ekrana.

Kaže da se mladi boje da se emocionalno otvore jer strahuju da će biti povređeni.

A, kako dodaje, ljubav i bol često idu ruku pod ruku – i upravo je to deo iskustva koji se ne može "preskočiti" ako se želi prava bliskost.

- Ali ljubav i bol tako lepo idu zajedno - zaključila je.

Njeni stavovi uklapaju se u širu sliku o kojoj se poslednjih godina sve češće govori – da mlađe generacije imaju manje seksa nego prethodne.

Zašto su mladi sve manje intimni? "Gardijan" je nedavno pisao da generacija Z prolazi kroz svojevrsnu "seksualnu recesiju".

U istom smeru idu i podaci koje je prošlog septembra objavila prodavnica erotskim proizvodima "Ljubavi, dušo": prema njihovim statistikama, generacija Z ima najmanje seksualnih odnosa godišnje u poređenju sa milenijalcima, generacijom X i bejbi bumerima.

Noć kada je ljubav umrla

Podsetimo, u jeku raspada veze, Marina otkriva i najintimnije trenutke izdaje i samoponiženja. Njena svedočenja su toliko ogoljena da više deluju kao performans bola nego kao sećanje

"Kad sam stigla u Bangkok, bila sam očajna. Izgorela od ljubomore, želela sam da znam s kim me vara. Lažno sam mu priznala da imam ljubavnu aferu sa jednim francuskim piscem, i da je intimni odnos fantastičan. On mi je, glumeći ravnodušnost, priznao da je sa bogatom Amerikankom čiji je muž u zatvoru u Tajlandu."

U pokušaju da zadrži privid kontrole, Marina predlaže nešto što se graniči s destrukcijom.

"Rekla sam: ‘Sjajno! Hajde da imamo trojku!’ Nisam osećala ništa. Želela sam samo da ga isteram iz sebe. Bila sam gola, u postelji s njima, ali više nisam postojala. Prvo smo nas dvoje imali odnose, kratko, a onda su oni, preda mnom. A ja sam ležala pored njih, budna, mrtva iznutra."

Te noći, nešto se nepovratno prelomilo.

"Sećam se mirisa, tišine, kako spavaju pored mene. Ustala sam, istuširala se i otišla. Tog jutra prestala sam da volim njegov miris. A kada sam prestala da volim njegov miris – sve je bilo gotovo."