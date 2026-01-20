Slušaj vest

Supruga Predraga Rajkovića, Ana Rajković, posvađala se s majkom, te su obe obrisale jedna drugu sa liste prijatelja na Instagramu, ali i zajedničke fotografije na pomenutoj mreži.

Ana Rajković reagovala

1/5 Vidi galeriju Majka Ane Rajković Nela Cakić Foto: Printscreen Instagram

Kako je danas Nela Cakić prva napisala da je "svaka ćerka ogledalo svog oca", pa dodala "neke smo borci do kraja, neke ste?", čini se da je na tu prozivku golmanova supruga sada dala konačan odgovor. Ona je ubrzo nakon majke repostovala poruku sledeće sadržine:

- A na kraju, skidam i ovaj prokleti filter sa očiju. I znam - to će mi najteže pasti. Jer niko kao ja nije znao da dodaje boje ljudima koji su bili potpuno sivi i prazni. Dugo sam se time ponosila, dok su oni na kvarno krali moje. Kažu: lepota je u oku posmatrača. Istina. Ali ja sam malo preterala. Dosta je - poručila je.

Još nije poznat razlog navodne svađe majke i ćerke, a korisnici društvenih mreža navode da je Ana Rajković u pravu.

1/8 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, ATA images

Otpraćivanje sa mreža i brisanje fotografija

Podsetimo, u porodici Rajković kako se šuška došlo je do prekida odnosa. Majka Ane Rajković žene fudbalera Predraga Rajkovića posvađala se sa ćerkom i zetom, pa je kako se to obično radi u 21. veku kad se prekidaju odnosi, ona je odmah otpratila sa društvenih mreža i ćerku ali i zeta.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: