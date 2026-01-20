Slušaj vest

Već neko vreme među takmičarima rijalitija Elita 9 kruže spekulacije da je Anita Stanojlović u drugom stanju.

Luka o Anitinoj trudnoći

Marko Janjušević Janjuš upitao je Luku Vujovića da li je istina da Aniti kasni ciklus i da je možda u drugom stanju.

- Nije trudna, u PMS-u je, svaka žena valjda zna kad je trudna, a ako bi bila, naravno da bih prihvatio dete - rekao je Luka.

Anita je potom rekla da nju slučajno ništa ne pitaju, te da je mnogo nervozna zbog svađe sa Lukom.

Strast ne jenjava

Podsetimo, iako su se tokom noći svađali zbog njenog odnosa sa Asminom Durdžićem, Luka Vujović i Anita Stanojlović su se pre nedelju dana opet preputili intimnim odnosima.

Njima nimalo nije smetalo što učesnici oko njih razgovaraju, ulaze i izlaze iz spavaće sobe i šetaju pored njih.

Anita i Luka očigledno ne mogu da odole jedno drugom, a ni intimnim odnosima, pa su tako intimni odnosi postali deo njihove svakodnevne rutine.

