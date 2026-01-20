Slušaj vest

Nela Cakić, majka Ane Rajković, inače žene golmana reprezentacije Srbije Predraga Rajković, oglasila se na mrežama, te objavila kako je "svaka ćerka ogledalo svog oca".

Nela se sada oglasila za domaće medije i otkrila šta se krije iza ove njene objave.

O odnosu s Anom

U medijima se spekulisalo da li je Nela u dobrim odnosima sa ćerkom Anom i zetom Predragom, s obzirom da jedni druge ne prate na društvenim mrežama.

A kako je sada navela ova njena objava nema veze sa njenom ćerkom.

- To je glupost neviđena, to je žal za mojim ocem. Moj otac je bio moj ponos. Objava se odnosi na to koliko sam preponosna na njega. Jako patim za svojim ocem i uvek volim da istaknem koliko sam jaka na njega. Nema nikakve veze sa mojom Anom i baš mi je žao što se to tako protumačilo - istakla je Nela Cakić.

Istakla je da je u dobrim osnosima sa naslednicom.

- Uvek i zauvek će sve biti dobro između mene i moje dece - tvrdi Anina majka.

Ipak, mnogi su primetili da su sa njenog Instagram profila nestale fotografije sa ćerkom, dok su sve druge - i dalje tamo.

- Zašto su slike izbrisane? Nisam ih ja brisala, profil je bio hakovan, pa su tada nestale - istakla je Nela Cakić, iako je pomalo neobično da samo tih fotografija sada nema.

Ana ovako govorila o majci: "Pomosna sam na nju"

Nela Cakić bavi se uzgojem pomeranaca, dok je na Instagramu prava zvezda, budući da je prati više od pet hiljada ljudi. Osim preslatkih kučića koje Nela dodaje, javnost je oduševljena i njenim modnim kombinacijama koje su uvek u skladu sa trendovima, pa se na njoj mogu videti izazovni kupaći kostimi i kratke suknje.

Ana je neretko isticala koliko je ponosna na svoju majku, te da je nakon što se i sama ostvarila u majčinskoj ulozi, najbolje shvata šta to znači i koliko je ta uloga odgovorna.

- Moja majka je bila samohrana i jako sam ponosna na nju. Otkada sam postala majka svoje dece, znam koliko je to teško i verujte mi da se sve u životu isplati i da pravda uvek dođe po svoje. Svaka samohrana majka je duplo jača od svake majke jer ulaže velike napore da njenoj deci ništa ne nedostaje - rekla je Ana jednom prilikom za domaće medije.

